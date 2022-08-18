https://ria.ru/20220818/zhurnalistka-1810412733.html

В Екатеринбурге журналистку арестовали за экстремистские материалы

В Екатеринбурге журналистку арестовали за экстремистские материалы - РИА Новости, 18.08.2022

В Екатеринбурге журналистку арестовали за экстремистские материалы

Внештатная журналистка "Новой газеты" и "Радио Свобода"* Елена Шукаева арестована на 14 суток за распространение экстремистских материалов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:49

2022-08-18T11:49

2022-08-18T11:49

происшествия

россия

екатеринбург

фонд борьбы с коррупцией

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

журналистика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Внештатная журналистка "Новой газеты" и "Радио Свобода"* Елена Шукаева арестована на 14 суток за распространение экстремистских материалов, сообщил РИА Новости ее адвокат Роман Качанов, сказав, что она начала голодовку.Как сообщили РИА Новости в свердловском облсуде, Шукаевой назначен административный арест на 14 суток по статье 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичное демонстрирование символики экстремистских организаций). Как подтвердили РИА Новости в региональном главке МВД, она была задержана полицейскими прямо в здании облсуда, где рассматривались ее апелляции на штрафы, назначенные ранее по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ."Она села на голодовку официально с сегодняшнего дня, написала заявление на имя начальника спецприемника. Не знаю, как долго она сможет, но воду она пьет", - сказал Качанов агентству в четверг.По словам защитника, поводом для ареста стали посты журналистки в социальной сети "ВКонтакте" со ссылкой на материалы ФБК** от 2017 года, когда он еще не был признан экстремистской организацией.Адвокат сообщил, что уже подал жалобу на вынесенное в среду постановление суда об административном аресте. По той же статье на прошлой неделе на 14 дней был арестован депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарев.* Признано в России СМИ-иноагентом** Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.

https://ria.ru/20220810/rassledovanie-1808566282.html

https://ria.ru/20220811/ovsyannikova-1808940710.html

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екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, екатеринбург, фонд борьбы с коррупцией, министерство внутренних дел рф (мвд россии), журналистика