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В Екатеринбурге журналистку арестовали за экстремистские материалы - РИА Новости, 18.08.2022
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В Екатеринбурге журналистку арестовали за экстремистские материалы
В Екатеринбурге журналистку арестовали за экстремистские материалы - РИА Новости, 18.08.2022
В Екатеринбурге журналистку арестовали за экстремистские материалы
Внештатная журналистка "Новой газеты" и "Радио Свобода"* Елена Шукаева арестована на 14 суток за распространение экстремистских материалов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:49
2022-08-18T11:49
происшествия
россия
екатеринбург
фонд борьбы с коррупцией
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
журналистика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Внештатная журналистка "Новой газеты" и "Радио Свобода"* Елена Шукаева арестована на 14 суток за распространение экстремистских материалов, сообщил РИА Новости ее адвокат Роман Качанов, сказав, что она начала голодовку.Как сообщили РИА Новости в свердловском облсуде, Шукаевой назначен административный арест на 14 суток по статье 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичное демонстрирование символики экстремистских организаций). Как подтвердили РИА Новости в региональном главке МВД, она была задержана полицейскими прямо в здании облсуда, где рассматривались ее апелляции на штрафы, назначенные ранее по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ."Она села на голодовку официально с сегодняшнего дня, написала заявление на имя начальника спецприемника. Не знаю, как долго она сможет, но воду она пьет", - сказал Качанов агентству в четверг.По словам защитника, поводом для ареста стали посты журналистки в социальной сети "ВКонтакте" со ссылкой на материалы ФБК** от 2017 года, когда он еще не был признан экстремистской организацией.Адвокат сообщил, что уже подал жалобу на вынесенное в среду постановление суда об административном аресте. По той же статье на прошлой неделе на 14 дней был арестован депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарев.* Признано в России СМИ-иноагентом** Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
https://ria.ru/20220810/rassledovanie-1808566282.html
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происшествия, россия, екатеринбург, фонд борьбы с коррупцией, министерство внутренних дел рф (мвд россии), журналистика
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Фонд борьбы с коррупцией, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), журналистика
11:49 18.08.2022
 
В Екатеринбурге журналистку арестовали за экстремистские материалы

В Екатеринбурге журналистку "Новой газеты" Шукаеву арестовали за экстремистские материалы

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Внештатная журналистка "Новой газеты" и "Радио Свобода"* Елена Шукаева арестована на 14 суток за распространение экстремистских материалов, сообщил РИА Новости ее адвокат Роман Качанов, сказав, что она начала голодовку.
Как сообщили РИА Новости в свердловском облсуде, Шукаевой назначен административный арест на 14 суток по статье 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичное демонстрирование символики экстремистских организаций). Как подтвердили РИА Новости в региональном главке МВД, она была задержана полицейскими прямо в здании облсуда, где рассматривались ее апелляции на штрафы, назначенные ранее по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.
Журналистка Александра Баязитова перед заседанием Кузьминского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 13:36
Источник рассказал о расследовании по делу журналистки Баязитовой
"Она села на голодовку официально с сегодняшнего дня, написала заявление на имя начальника спецприемника. Не знаю, как долго она сможет, но воду она пьет", - сказал Качанов агентству в четверг.
По словам защитника, поводом для ареста стали посты журналистки в социальной сети "ВКонтакте" со ссылкой на материалы ФБК** от 2017 года, когда он еще не был признан экстремистской организацией.
Адвокат сообщил, что уже подал жалобу на вынесенное в среду постановление суда об административном аресте. По той же статье на прошлой неделе на 14 дней был арестован депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарев.
* Признано в России СМИ-иноагентом
** Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
Марина Овсянникова в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 17:09
Суд отправил Овсянникову под домашний арест
 
ПроисшествияРоссияЕкатеринбургФонд борьбы с коррупциейМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)журналистика
 
 
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