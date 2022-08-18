https://ria.ru/20220818/zhivotnye-1810479190.html

Московский зоопарк планирует купить морского зайца, котика и нерпу

Московский зоопарк планирует купить морского зайца, котика и нерпу - РИА Новости, 18.08.2022

Московский зоопарк планирует купить морского зайца, котика и нерпу

Московский зоопарк объявил тендер на поставку морского зайца, нерпы и морского котика, за трех ластоногих учреждение готово заплатить до 8,65 миллиона рублей,... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T15:20

2022-08-18T15:20

2022-08-18T15:23

московский зоопарк

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животные

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Московский зоопарк объявил тендер на поставку морского зайца, нерпы и морского котика, за трех ластоногих учреждение готово заплатить до 8,65 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.Отмечается, что морской заяц должен быть самцом, в возрасте от 4 до 7 лет.Аналогичные требования заказчик предъявляет к морскому котику и нерпе. Котик должен быть самкой в возрасте от 8 до 12 лет, а нерпа - самцом в возрасте от 9 до 11 лет.Кроме того, зоопарк указывает, что животные должны быть обучены элементам дрессировки, в материалах закупки указано: "Исполнение элементов начального тренинга (Таргет, Бридж сигнал)".Объявленный тендер – вторая попытка зоопарка приобрести трех ластоногих, по итогам первого заказчик отклонил поступившие заявки.

https://ria.ru/20220810/sovy-1808501725.html

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московский зоопарк, общество, москва, животные, россия