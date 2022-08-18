15:20 18.08.2022 (обновлено: 15:23 18.08.2022)
Московский зоопарк планирует купить морского зайца, котика и нерпу
Московский зоопарк объявил тендер на поставку морского зайца, нерпы и морского котика
Нерпа в Московском зоопарке. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Московский зоопарк объявил тендер на поставку морского зайца, нерпы и морского котика, за трех ластоногих учреждение готово заплатить до 8,65 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.
"Морской заяц – лахтак (лат. Erignatus barbatus), Ларга – пестрая нерпа (лат. Phoca largha), Северный морской котик (лат. Callorhinus ursinus)", - перечисляет заказчик животных, которых планирует приобрести. Животных разместят в павильоне "Ластоногие".
Отмечается, что морской заяц должен быть самцом, в возрасте от 4 до 7 лет.
"Покладистый, спокойный, дружелюбный характер, хорошо идущий на контакт с человеком; стойкое стереотипичное поведение отсутствует", - описывает заказчик животное.
Аналогичные требования заказчик предъявляет к морскому котику и нерпе. Котик должен быть самкой в возрасте от 8 до 12 лет, а нерпа - самцом в возрасте от 9 до 11 лет.
Кроме того, зоопарк указывает, что животные должны быть обучены элементам дрессировки, в материалах закупки указано: "Исполнение элементов начального тренинга (Таргет, Бридж сигнал)".
Объявленный тендер – вторая попытка зоопарка приобрести трех ластоногих, по итогам первого заказчик отклонил поступившие заявки.
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