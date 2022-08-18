https://ria.ru/20220818/zhile-1810504784.html

Пермский край выделит на жилье для детей-сирот около 1,4 миллиарда рублей

Пермский край выделит на жилье для детей-сирот около 1,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 18.08.2022

Пермский край выделит на жилье для детей-сирот около 1,4 миллиарда рублей

Пермский край в этом году направит на обеспечение жильем детей-сирот порядка 1,4 миллиарда рублей, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T16:24

2022-08-18T16:24

2022-08-18T16:24

пермский край

дмитрий махонин

жилье

общество

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ПЕРМЬ, 18 авг – РИА Новости. Пермский край в этом году направит на обеспечение жильем детей-сирот порядка 1,4 миллиарда рублей, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В четверг на заседании регионального кабмина под председательством главы края Дмитрия Махонина обсудили вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Как отметил Махонин, в Пермском крае задача решается двумя способами: через предоставление жилья специального жилищного фонда и выдачей жилищного сертификата."В бюджете Пермского края на 2022 год заложены более 830 миллионов рублей на приобретение более 400 жилых помещений для детей-сирот. Объем средств на проект по предоставлению жилищных сертификатов увеличен до 567,4 миллиона рублей. Их получили 316 человек, 145 из которых уже стали собственниками своего жилья", – говорится в сообщении.По словам Махонина, важно не только предоставить жилье, но и создать условия для адаптации человека в новых условиях. В частности, опыт со строительством отдельного дома и заселением туда исключительно детей-сирот, по мнению главы региона, не оправдал себя, поэтому необходимо заселять ребят в дома, где живут обычные семьи.В пресс-службе губернатора отметили, что для обеспечения качественным жильем сирот в Пермском крае внесли изменения в региональный закон. Они позволяют муниципалитетам приобретать квартиры соответствующей площади в других территориях региона, а не только в той, где проживает ребенок. При этом учитываются пожелания самих сирот.Всего за время действия программы власти Пермского края приобрели свыше 4 тысяч жилых помещений. На текущий момент более 3,9 тысячи человек уже проживают в них. Еще 70 жилых помещений находятся в стадии заселения. Порядка 60 помещений в десяти муниципалитетах края остаются свободными.

https://ria.ru/20220812/obrazovanie-1809287496.html

https://ria.ru/20220719/zhile-1807223551.html

пермский край

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, дмитрий махонин, жилье, общество