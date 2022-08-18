https://ria.ru/20220818/zavody-1810583025.html

Мантуров заявил о высокой загрузке на судостроительных заводах

Мантуров заявил о высокой загрузке на судостроительных заводах - РИА Новости, 18.08.2022

Мантуров заявил о высокой загрузке на судостроительных заводах

Загрузка мощностей на отечественных судостроительных предприятиях высокая: в разных стадиях строительства находятся около 300 судов и морской техники, заявил... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T19:07

2022-08-18T19:07

2022-08-18T19:07

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Загрузка мощностей на отечественных судостроительных предприятиях высокая: в разных стадиях строительства находятся около 300 судов и морской техники, заявил вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров."В целом, загрузка мощностей в отрасли сейчас достаточно высокая, на 63 судостроительных предприятиях в разных стадиях строительства находятся около 300 судов и морской техники", - сказал он в ходе совещания с президентом РФ по теме судостроения.Он также отметил, что среди государственных и частных заказчиков, по данным Минпромторга, есть спрос на более чем 700 судов до 2035 года. "Но далеко не по всем имеются технические характеристики, а также финансовое обеспечение и, соответственно, наличие твердых заказов", - уточнил он.

https://ria.ru/20220818/verfi-1810572343.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров