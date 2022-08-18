https://ria.ru/20220818/zaporozhe-1810505121.html

В правительство Запорожской области назначили выходцев из России

В правительство Запорожской области назначили выходцев из России - РИА Новости, 18.08.2022

В правительство Запорожской области назначили выходцев из России

Выходцы из двух российских регионов вошли в состав правительства Запорожской области, на 70% подконтрольной РФ, сообщил глава администрации региона Евгений... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T16:26

2022-08-18T16:26

2022-08-18T16:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Выходцы из двух российских регионов вошли в состав правительства Запорожской области, на 70% подконтрольной РФ, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий."В правительстве Запорожской области состоялись важные кадровые назначения", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.В частности, на должность заместителя председателя Совета министров Запорожской области по инфраструктурному развитию назначен Алексей Лысов, который занимался вопросами внутренней политики в Вологодской области. На должность заместителя министра труда и социальной политики назначен Евгений Маркелов, который ранее занимался социальной защитой в Краснодарском крае."Уверен, что опыт и компетенции коллег поспособствуют более эффективному развитию социальных институтов Запорожской области", - подчеркнул Балицкий.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220818/kherson-1810481213.html

https://ria.ru/20220526/glavy-1790819987.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, россия, вологодская область, в мире