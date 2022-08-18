https://ria.ru/20220818/zaporozhe-1810505121.html
В правительство Запорожской области назначили выходцев из России
В правительство Запорожской области назначили выходцев из России - РИА Новости, 18.08.2022
В правительство Запорожской области назначили выходцев из России
Выходцы из двух российских регионов вошли в состав правительства Запорожской области, на 70% подконтрольной РФ, сообщил глава администрации региона Евгений... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:26
2022-08-18T16:26
2022-08-18T16:26
запорожская область
россия
вологодская область
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799478673_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0bddf2d296d22bbd8f96f4fa973b7450.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Выходцы из двух российских регионов вошли в состав правительства Запорожской области, на 70% подконтрольной РФ, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий."В правительстве Запорожской области состоялись важные кадровые назначения", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.В частности, на должность заместителя председателя Совета министров Запорожской области по инфраструктурному развитию назначен Алексей Лысов, который занимался вопросами внутренней политики в Вологодской области. На должность заместителя министра труда и социальной политики назначен Евгений Маркелов, который ранее занимался социальной защитой в Краснодарском крае."Уверен, что опыт и компетенции коллег поспособствуют более эффективному развитию социальных институтов Запорожской области", - подчеркнул Балицкий.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220818/kherson-1810481213.html
https://ria.ru/20220526/glavy-1790819987.html
запорожская область
россия
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799478673_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a4ae64764f7d5180af5b722c124327d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, вологодская область, в мире
Запорожская область, Россия, Вологодская область, В мире
В правительство Запорожской области назначили выходцев из России
Глава администрации Запорожья Балицкий: в правительство области вошли выходцы из России