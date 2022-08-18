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В правительство Запорожской области назначили выходцев из России - РИА Новости, 18.08.2022
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В правительство Запорожской области назначили выходцев из России
В правительство Запорожской области назначили выходцев из России - РИА Новости, 18.08.2022
В правительство Запорожской области назначили выходцев из России
Выходцы из двух российских регионов вошли в состав правительства Запорожской области, на 70% подконтрольной РФ, сообщил глава администрации региона Евгений... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:26
2022-08-18T16:26
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россия
вологодская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Выходцы из двух российских регионов вошли в состав правительства Запорожской области, на 70% подконтрольной РФ, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий."В правительстве Запорожской области состоялись важные кадровые назначения", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.В частности, на должность заместителя председателя Совета министров Запорожской области по инфраструктурному развитию назначен Алексей Лысов, который занимался вопросами внутренней политики в Вологодской области. На должность заместителя министра труда и социальной политики назначен Евгений Маркелов, который ранее занимался социальной защитой в Краснодарском крае."Уверен, что опыт и компетенции коллег поспособствуют более эффективному развитию социальных институтов Запорожской области", - подчеркнул Балицкий.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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запорожская область, россия, вологодская область, в мире
Запорожская область, Россия, Вологодская область, В мире
16:26 18.08.2022
 
В правительство Запорожской области назначили выходцев из России

Глава администрации Запорожья Балицкий: в правительство области вошли выходцы из России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБердянск
Бердянск - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Выходцы из двух российских регионов вошли в состав правительства Запорожской области, на 70% подконтрольной РФ, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"В правительстве Запорожской области состоялись важные кадровые назначения", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
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В частности, на должность заместителя председателя Совета министров Запорожской области по инфраструктурному развитию назначен Алексей Лысов, который занимался вопросами внутренней политики в Вологодской области. На должность заместителя министра труда и социальной политики назначен Евгений Маркелов, который ранее занимался социальной защитой в Краснодарском крае.
"Уверен, что опыт и компетенции коллег поспособствуют более эффективному развитию социальных институтов Запорожской области", - подчеркнул Балицкий.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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