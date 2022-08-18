10:38 18.08.2022 (обновлено: 11:24 18.08.2022)
Киев может ударить по системе охлаждения ЗАЭС, заявили в Запорожье
Власти Запорожья заявили, что Киев может ударить по хранилищу ядерного топлива на ЗАЭС
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Украинские войска могут ударить по месту хранения отработанного ядерного топлива или системе охлаждения энергоблоков Запорожской АЭС, возможна провокация и на самом объекте, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутеррешем, Россию планируется обвинить в техногенной катастрофе.
"Я не готов сказать, что это именно будет, - у наших спецслужб и армии больше вводных. Но очевидно одно: что боевики Зеленского способны на все что угодно. Это, естественно, и удары по сухому хранилищу отработанного ядерного топлива, так называемый контролируемый выброс, контролируемое загрязнение, о чем говорилось на Совете национальной безопасности и обороны Украины", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Кроме того, по его словам, также возможен удар по системе охлаждения энергоблоков или провокация на самой атомной станции. "Это могут быть какие-то "спящие" на атомной станции. Если у людей хватает мозгов корректировать удары, где гарантия, что где-то на атомной станции не сидит какой-то "спящий", какой-то "подснежник", который просто нарушит технологическую цепочку", - сказал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.