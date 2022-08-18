https://ria.ru/20220818/zaporozhe-1810385625.html

Киев может ударить по системе охлаждения ЗАЭС, заявили в Запорожье

Киев может ударить по системе охлаждения ЗАЭС, заявили в Запорожье - РИА Новости, 18.08.2022

Киев может ударить по системе охлаждения ЗАЭС, заявили в Запорожье

Украинские войска могут ударить по месту хранения отработанного ядерного топлива или системе охлаждения энергоблоков Запорожской АЭС, возможна провокация и на... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T10:38

2022-08-18T10:38

2022-08-18T11:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Украинские войска могут ударить по месту хранения отработанного ядерного топлива или системе охлаждения энергоблоков Запорожской АЭС, возможна провокация и на самом объекте, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутеррешем, Россию планируется обвинить в техногенной катастрофе."Я не готов сказать, что это именно будет, - у наших спецслужб и армии больше вводных. Но очевидно одно: что боевики Зеленского способны на все что угодно. Это, естественно, и удары по сухому хранилищу отработанного ядерного топлива, так называемый контролируемый выброс, контролируемое загрязнение, о чем говорилось на Совете национальной безопасности и обороны Украины", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".Кроме того, по его словам, также возможен удар по системе охлаждения энергоблоков или провокация на самой атомной станции. "Это могут быть какие-то "спящие" на атомной станции. Если у людей хватает мозгов корректировать удары, где гарантия, что где-то на атомной станции не сидит какой-то "спящий", какой-то "подснежник", который просто нарушит технологическую цепочку", - сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220818/zaes-1810389170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская аэс, игорь конашенков, антониу гутерреш, запорожская область, россия, оон, украина