06:49 18.08.2022 (обновлено: 06:57 18.08.2022)
Власти Запорожской области пригласили генсека ООН посетить регион
Член главного совета Запорожья Рогов пригласил генсека ООН Гутерреша посетить регион
Российский триколор установили в Запорожской области
Российский триколор установили в Запорожской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш мог бы посетить Запорожскую область и лично удостовериться в нежелании местных жителей больше оставаться в составе Украины, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Сегодня Гутерреш в рамках визита на Украину во Львове примет участие в трехсторонней встрече с президентами Турции и Украины Реджепом Эрдоганом и Владимиром Зеленским. Завтра глава организации посетит Одессу.
"Мы будем рады визиту генсека ООН и готовы показать, как наш регион стремится к мирной жизни и как боевики Зеленского стараются всеми силами этому помешать. Гутерреш может лично удостовериться в нежелании местных жителей больше оставаться в составе Украины и в стремлении вернуться на свою историческую родину, в Россию", — отметил Рогов.
По его словам, генсеку ООН в рамках следовало бы также посетить Запорожскую АЭС, которая систематически подвергается обстрелам со стороны украинской армии.
"Несмотря на то, что ООН призвана гарантировать право народов на свободу и самоопределение, боюсь, что господин Гутерреш сделает вид, что нас не услышал", — заключил Рогов.
В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По информации Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков. Причем за минувшие сутки произошли две массивные атаки.
Во время проведения спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.