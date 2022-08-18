https://ria.ru/20220818/zaporozhe-1810351571.html

Власти Запорожской области пригласили генсека ООН посетить регион

Власти Запорожской области пригласили генсека ООН посетить регион - РИА Новости, 18.08.2022

Власти Запорожской области пригласили генсека ООН посетить регион

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш мог бы посетить Запорожскую область и лично удостовериться в нежелании местных жителей больше оставаться в составе... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T06:49

2022-08-18T06:49

2022-08-18T06:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш мог бы посетить Запорожскую область и лично удостовериться в нежелании местных жителей больше оставаться в составе Украины, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Сегодня Гутерреш в рамках визита на Украину во Львове примет участие в трехсторонней встрече с президентами Турции и Украины Реджепом Эрдоганом и Владимиром Зеленским. Завтра глава организации посетит Одессу.По его словам, генсеку ООН в рамках следовало бы также посетить Запорожскую АЭС, которая систематически подвергается обстрелам со стороны украинской армии.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По информации Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков. Причем за минувшие сутки произошли две массивные атаки.Во время проведения спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220810/zaporozhe-1808664411.html

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