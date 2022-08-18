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Российских вооружений на территории ЗАЭС нет, заявили в Минобороны - РИА Новости, 18.08.2022
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Российских вооружений на территории ЗАЭС нет, заявили в Минобороны
Российских вооружений на территории ЗАЭС нет, заявили в Минобороны - РИА Новости, 18.08.2022
Российских вооружений на территории ЗАЭС нет, заявили в Минобороны
Россия готова доказать МАГАТЭ с помощью снимков высокого разрешения, что вооружений на территории Запорожской АЭС не размещено, заявил начальник войск... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:49
2022-08-18T11:49
сергей шойгу
россия
магатэ
вооруженные силы украины
оон
в мире
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Россия готова доказать МАГАТЭ с помощью снимков высокого разрешения, что вооружений на территории Запорожской АЭС не размещено, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Украинская сторона неоднократно заявляла о том, что удары по станции наносятся Вооруженными Силами России, а на территории АЭС размещается российское тяжелое вооружение, из которого ведется обстрел по объектам ВСУ", - сказал Кириллов на брифинге в четверг."Мы готовы представить МАГАТЭ реальные снимки с очень сильным разрешением, образец размещен на слайде, на которых видно, что оружие, тем более тяжелое, на территории этой станции не размещаем. Об этом министр обороны Российской Федерации (Сергей Шойгу) сказал генеральному секретарю ООН (Антониу) Гутеррешу", - подчеркнул Кириллов.
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сергей шойгу, россия, магатэ, вооруженные силы украины, оон, в мире
Сергей Шойгу, Россия, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, ООН, В мире
11:49 18.08.2022
 
Российских вооружений на территории ЗАЭС нет, заявили в Минобороны

Минобороны: Россия готова доказать МАГАТЭ, что вооружений на территории ЗАЭС нет

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Россия готова доказать МАГАТЭ с помощью снимков высокого разрешения, что вооружений на территории Запорожской АЭС не размещено, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Украинская сторона неоднократно заявляла о том, что удары по станции наносятся Вооруженными Силами России, а на территории АЭС размещается российское тяжелое вооружение, из которого ведется обстрел по объектам ВСУ", - сказал Кириллов на брифинге в четверг.
"Мы готовы представить МАГАТЭ реальные снимки с очень сильным разрешением, образец размещен на слайде, на которых видно, что оружие, тем более тяжелое, на территории этой станции не размещаем. Об этом министр обороны Российской Федерации (Сергей Шойгу) сказал генеральному секретарю ООН (Антониу) Гутеррешу", - подчеркнул Кириллов.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодареы - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
11:43
США замалчивают данные об обстрелах ЗАЭС, заявили в Минобороны
 
Сергей ШойгуРоссияМАГАТЭВооруженные силы УкраиныООНВ мире
 
 
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