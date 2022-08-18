https://ria.ru/20220818/zaes-1810412600.html

Российских вооружений на территории ЗАЭС нет, заявили в Минобороны

Российских вооружений на территории ЗАЭС нет, заявили в Минобороны - РИА Новости, 18.08.2022

Российских вооружений на территории ЗАЭС нет, заявили в Минобороны

Россия готова доказать МАГАТЭ с помощью снимков высокого разрешения, что вооружений на территории Запорожской АЭС не размещено, заявил начальник войск... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:49

2022-08-18T11:49

2022-08-18T11:49

сергей шойгу

россия

магатэ

вооруженные силы украины

оон

в мире

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Россия готова доказать МАГАТЭ с помощью снимков высокого разрешения, что вооружений на территории Запорожской АЭС не размещено, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Украинская сторона неоднократно заявляла о том, что удары по станции наносятся Вооруженными Силами России, а на территории АЭС размещается российское тяжелое вооружение, из которого ведется обстрел по объектам ВСУ", - сказал Кириллов на брифинге в четверг."Мы готовы представить МАГАТЭ реальные снимки с очень сильным разрешением, образец размещен на слайде, на которых видно, что оружие, тем более тяжелое, на территории этой станции не размещаем. Об этом министр обороны Российской Федерации (Сергей Шойгу) сказал генеральному секретарю ООН (Антониу) Гутеррешу", - подчеркнул Кириллов.

https://ria.ru/20220818/zaes-1810410339.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей шойгу, россия, магатэ, вооруженные силы украины, оон, в мире