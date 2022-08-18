19:44 18.08.2022 (обновлено: 20:00 18.08.2022)
На Кубани задержали мужчину, стрелявшего в бродячую собаку
На Кубани задержали 37-летнего мужчину, стрелявшего в бродячую собаку из пневматики
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
КРАСНОДАР, 18 авг – РИА Новости. Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили против 37-летнего мужчины, стрелявшего в бродячую собаку на Кубани, сообщили в пресс-службе УМВД Новороссийска.
"При проведении проверки по сообщению местных жителей, ставших очевидцами жестокой расправы над животными, участковые уполномоченные пункта полиции Абрау-Дюрсо управления МВД России по городу Новороссийску задержали 37-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.
Установлено, что злоумышленник на улице пригородного поселка выстрелил из пневматического оружия в бродячую собаку. Дальше мужчина нанес животному несколько ударов молотком, отчего собака умерла.
Возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ - жестокое обращение с животными. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что суд в Ямало-Ненецком автономном округе приговорил к условному сроку и штрафу в 214 тысяч рублей мужчину, который поймал краснокнижного птенца, сломал ему крылья и не кормил.