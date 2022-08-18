https://ria.ru/20220818/zaderzhanie-1810591484.html

На Кубани задержали мужчину, стрелявшего в бродячую собаку

На Кубани задержали мужчину, стрелявшего в бродячую собаку - РИА Новости, 18.08.2022

На Кубани задержали мужчину, стрелявшего в бродячую собаку

Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили против 37-летнего мужчины, стрелявшего в бродячую собаку на Кубани, сообщили в пресс-службе УМВД... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T19:44

2022-08-18T19:44

2022-08-18T20:00

новороссийск

происшествия

россия

абрау-дюрсо

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КРАСНОДАР, 18 авг – РИА Новости. Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили против 37-летнего мужчины, стрелявшего в бродячую собаку на Кубани, сообщили в пресс-службе УМВД Новороссийска."При проведении проверки по сообщению местных жителей, ставших очевидцами жестокой расправы над животными, участковые уполномоченные пункта полиции Абрау-Дюрсо управления МВД России по городу Новороссийску задержали 37-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.Установлено, что злоумышленник на улице пригородного поселка выстрелил из пневматического оружия в бродячую собаку. Дальше мужчина нанес животному несколько ударов молотком, отчего собака умерла.Возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ - жестокое обращение с животными. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Ранее сообщалось, что суд в Ямало-Ненецком автономном округе приговорил к условному сроку и штрафу в 214 тысяч рублей мужчину, который поймал краснокнижного птенца, сломал ему крылья и не кормил.

https://ria.ru/20220808/sobaka-1808000977.html

https://ria.ru/20220805/izbienie-1807466051.html

новороссийск

россия

абрау-дюрсо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новороссийск, происшествия, россия, абрау-дюрсо