https://ria.ru/20220818/vvs-1810498130.html

ВВС Британии ограничили набор из-за недостаточного гендерного разнообразия

ВВС Британии ограничили набор из-за недостаточного гендерного разнообразия - РИА Новости, 18.08.2022

ВВС Британии ограничили набор из-за недостаточного гендерного разнообразия

Ответственная за прием новых служащих в ВВС Британии вице-маршал авиации Мариа Байфорд рассказала, что "замедлила" набор всех новых кандидатов после того, как... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T16:09

2022-08-18T16:09

2022-08-18T16:09

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великобритания

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Ответственная за прием новых служащих в ВВС Британии вице-маршал авиации Мариа Байфорд рассказала, что "замедлила" набор всех новых кандидатов после того, как выяснилось, что военно-воздушные силы не достигают необходимых целей по этническому и гендерному разнообразию среди служащих, пишет газета Times.Ранее в СМИ появилась информация, что ВВС Великобритании престали принимать на службу белых мужчин-новобранцев, чтобы достичь целей по этническому и гендерному многообразию в армии. В минобороны Британии эту информацию опровергли.Вице-маршал авиации Байфорд заявила, что обсуждение принципов набора персонала пройдут в следующем месяце. На встрече с советом ВВС Британии будут обсуждаться возможные варианты приема новых служащих на основании их заслуг, гендера или этнического происхождения после прохождения ими основных требований для службы. Она отметила, что, таким образом, женщинам могут отдать предпочтение, если они покажут такие же показатели, как и мужчины, и, при этом, они будут недостаточно представлены на определённых должностях по сравнению с мужчинами.По словам Байфорд, ВВС хотят, чтобы женщины составляли 40% новых служащих к 2030 году, а люди, представляющие этнические меньшинства, - 20%. При этом, сейчас силы "немного недотягивают" до целей на этот год - 20% из необходимых 25% для женщин и 7-8% из 12% для этнических меньшинств.Поэтому она заявила, что попросила команду центра подготовки новых служащих ВВС Британии остановить набор до обсуждения новых принципов приема советом ВВС. При этом, она отметила, что совет "необязательно" решит отдавать предпочтение женщинам и представителем этническим меньшинств, а не белым мужчинам."Мне нужны лучшие люди... И, если я смогу привлечь больше женщин и людей разного происхождения, я думаю, что в долгосрочной перспективе у меня будет лучшая служба. Мы не стыдимся этого, потому что я думаю, что это хорошо", - заявила она в интервью газете.Она опровергла заявления, что изменения в наборе персонала могут сказаться на оперативных требованиях ВВС. "Я бы никогда не сделала что-либо, что могло бы отразиться на этом. Наша роль - защищать страну", - заявила Байфорд.

https://ria.ru/20220814/transgender-1809390141.html

https://ria.ru/20220713/voz-1802140399.html

https://rsport.ria.ru/20220716/futbol-1802940225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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