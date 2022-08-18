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Во Львове завершилась встреча Эрдогана, Зеленского и Гутерреша, пишут СМИ - РИА Новости, 18.08.2022
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Во Львове завершилась встреча Эрдогана, Зеленского и Гутерреша, пишут СМИ
Во Львове завершилась встреча Эрдогана, Зеленского и Гутерреша, пишут СМИ - РИА Новости, 18.08.2022
Во Львове завершилась встреча Эрдогана, Зеленского и Гутерреша, пишут СМИ
Встреча президента Турции Тайипа Эрдогана, Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерреша во Львове завершилась, она продлилась 40 минут, пишет турецкий... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T17:42
2022-08-18T17:46
в мире
владимир зеленский
антониу гутерреш
львов
украина
оон
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Встреча президента Турции Тайипа Эрдогана, Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерреша во Львове завершилась, она продлилась 40 минут, пишет турецкий портал Haberturk.Эрдоган в четверг прибыл во Львов для встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила ранее газета Yeni Şafak. По данным турецкого ТВ, которое ссылалось на диписточники, Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Другой турецкий телеканал CNN Turk со ссылкой на источники сообщал, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения "дорожной карты" по Украине."Встреча завершилась, она продлилась 40 минут", - сообщил портал.
https://ria.ru/20220818/erdogan-1810462118.html
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в мире, владимир зеленский, антониу гутерреш, львов, украина, оон, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Владимир Зеленский, Антониу Гутерреш, Львов, Украина, ООН, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
17:42 18.08.2022 (обновлено: 17:46 18.08.2022)
 
Во Львове завершилась встреча Эрдогана, Зеленского и Гутерреша, пишут СМИ

Haberturk: встреча Эрдогана, Зеленского и Гутерреша во Львове продлилась 40 минут

© AFP 2022 / Turkish Presidential Press ServiceПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Украины Владимир Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерреш во время встречи во Львове
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Украины Владимир Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерреш во время встречи во Львове - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AFP 2022 / Turkish Presidential Press Service
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Украины Владимир Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерреш во время встречи во Львове
Читать ria.ru в
АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Встреча президента Турции Тайипа Эрдогана, Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерреша во Львове завершилась, она продлилась 40 минут, пишет турецкий портал Haberturk.
Эрдоган в четверг прибыл во Львов для встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила ранее газета Yeni Şafak. По данным турецкого ТВ, которое ссылалось на диписточники, Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Другой турецкий телеканал CNN Turk со ссылкой на источники сообщал, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения "дорожной карты" по Украине.
"Встреча завершилась, она продлилась 40 минут", - сообщил портал.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 14:31
Эксперт назвал цель визита Эрдогана на Украину
 
В миреВладимир ЗеленскийАнтониу ГутеррешЛьвовУкраинаООНТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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