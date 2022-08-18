https://ria.ru/20220818/vstrecha-1810553526.html

Во Львове завершилась встреча Эрдогана, Зеленского и Гутерреша, пишут СМИ

Во Львове завершилась встреча Эрдогана, Зеленского и Гутерреша, пишут СМИ - РИА Новости, 18.08.2022

Во Львове завершилась встреча Эрдогана, Зеленского и Гутерреша, пишут СМИ

Встреча президента Турции Тайипа Эрдогана, Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерреша во Львове завершилась, она продлилась 40 минут, пишет турецкий... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T17:42

2022-08-18T17:42

2022-08-18T17:46

в мире

владимир зеленский

антониу гутерреш

львов

украина

оон

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Встреча президента Турции Тайипа Эрдогана, Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерреша во Львове завершилась, она продлилась 40 минут, пишет турецкий портал Haberturk.Эрдоган в четверг прибыл во Львов для встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила ранее газета Yeni Şafak. По данным турецкого ТВ, которое ссылалось на диписточники, Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Другой турецкий телеканал CNN Turk со ссылкой на источники сообщал, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения "дорожной карты" по Украине."Встреча завершилась, она продлилась 40 минут", - сообщил портал.

https://ria.ru/20220818/erdogan-1810462118.html

львов

украина

турция

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Владимир Лаврентьев

в мире, владимир зеленский, антониу гутерреш, львов, украина, оон, турция, реджеп тайип эрдоган