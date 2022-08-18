17:42 18.08.2022 (обновлено: 17:46 18.08.2022)
Во Львове завершилась встреча Эрдогана, Зеленского и Гутерреша, пишут СМИ
Haberturk: встреча Эрдогана, Зеленского и Гутерреша во Львове продлилась 40 минут
© AFP 2022 / Turkish Presidential Press ServiceПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Украины Владимир Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерреш во время встречи во Львове
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Украины Владимир Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерреш во время встречи во Львове
АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Встреча президента Турции Тайипа Эрдогана, Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерреша во Львове завершилась, она продлилась 40 минут, пишет турецкий портал Haberturk.
Эрдоган в четверг прибыл во Львов для встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила ранее газета Yeni Şafak. По данным турецкого ТВ, которое ссылалось на диписточники, Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Другой турецкий телеканал CNN Turk со ссылкой на источники сообщал, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения "дорожной карты" по Украине.
"Встреча завершилась, она продлилась 40 минут", - сообщил портал.
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