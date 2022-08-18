https://ria.ru/20220818/vooruzhenie-1810358067.html

Российскими антидронными комплексами заинтересовались за рубежом

Российскими антидронными комплексами заинтересовались за рубежом - РИА Новости, 18.08.2022

Российскими антидронными комплексами заинтересовались за рубежом

Российские комплексы подавления дронов отлично показали себя в ходе специальной военной операции на Украине, их хочет приобрести ряд зарубежных стран, заявил... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T08:10

2022-08-18T08:10

2022-08-18T08:10

безопасность

украина

ближний восток

россия

рособоронэкспорт

панцирь-с1

форум "армия-2022"

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КУБИНКА (Московская область), 18 авг - РИА Новости. Российские комплексы подавления дронов отлично показали себя в ходе специальной военной операции на Украине, их хочет приобрести ряд зарубежных стран, заявил РИА Новости в ходе форума "Армия-2022" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.Михеев отметил, что сегодня "Рособоронэкспорт" предлагает на внешнем рынке широкую номенклатуру средств радиоэлектронного подавления беспилотников, в том числе новейшие РБ-504П-Э ("Силок") и РБ-504А-Э, "Репеллент", "Репеллент-Патруль", РЛК-МЦЕ, "Матрикс"."Также компания активно продвигает в дружественные России страны ракетные зенитные системы и комплексы, показавшие превосходные реальные результаты по уничтожению беспилотных летательных аппаратов всех типов. В их числе ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК типа "Тор", "Викинг", ПЗРК "Игла-С" и "Верба", - добавил глава РОЭ.

https://ria.ru/20220811/rosoboroneksport-1808881704.html

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ближний восток

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

безопасность, украина, ближний восток, россия, рособоронэкспорт, панцирь-с1, форум "армия-2022"