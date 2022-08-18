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Российскими антидронными комплексами заинтересовались за рубежом - РИА Новости, 18.08.2022
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Российскими антидронными комплексами заинтересовались за рубежом
Российскими антидронными комплексами заинтересовались за рубежом - РИА Новости, 18.08.2022
Российскими антидронными комплексами заинтересовались за рубежом
Российские комплексы подавления дронов отлично показали себя в ходе специальной военной операции на Украине, их хочет приобрести ряд зарубежных стран, заявил... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T08:10
2022-08-18T08:10
безопасность
украина
ближний восток
россия
рособоронэкспорт
панцирь-с1
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская область), 18 авг - РИА Новости. Российские комплексы подавления дронов отлично показали себя в ходе специальной военной операции на Украине, их хочет приобрести ряд зарубежных стран, заявил РИА Новости в ходе форума "Армия-2022" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.Михеев отметил, что сегодня "Рособоронэкспорт" предлагает на внешнем рынке широкую номенклатуру средств радиоэлектронного подавления беспилотников, в том числе новейшие РБ-504П-Э ("Силок") и РБ-504А-Э, "Репеллент", "Репеллент-Патруль", РЛК-МЦЕ, "Матрикс"."Также компания активно продвигает в дружественные России страны ракетные зенитные системы и комплексы, показавшие превосходные реальные результаты по уничтожению беспилотных летательных аппаратов всех типов. В их числе ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК типа "Тор", "Викинг", ПЗРК "Игла-С" и "Верба", - добавил глава РОЭ.
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безопасность, украина, ближний восток, россия, рособоронэкспорт, панцирь-с1, форум "армия-2022"
Безопасность, Украина, Ближний Восток, Россия, Рособоронэкспорт, Панцирь-С1, Форум "Армия-2022"
08:10 18.08.2022
 
Российскими антидронными комплексами заинтересовались за рубежом

"Рособоронэкспорт": российские антидронные комплексы отлично показали себя в спецоперации

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСтенд "Рособоронэкспорта"
Стенд Рособоронэкспорта - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Стенд "Рособоронэкспорта". Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 18 авг - РИА Новости. Российские комплексы подавления дронов отлично показали себя в ходе специальной военной операции на Украине, их хочет приобрести ряд зарубежных стран, заявил РИА Новости в ходе форума "Армия-2022" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Российская продукция в области борьбы с дронами различного размера и назначения отлично зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции на Украине. Наши партнеры прекрасно видят это, и мы ведем консультации с рядом стран как Ближнего Востока, так и других регионов по продвижению средств противодействия беспилотникам", - сказал он.
Михеев отметил, что сегодня "Рособоронэкспорт" предлагает на внешнем рынке широкую номенклатуру средств радиоэлектронного подавления беспилотников, в том числе новейшие РБ-504П-Э ("Силок") и РБ-504А-Э, "Репеллент", "Репеллент-Патруль", РЛК-МЦЕ, "Матрикс".
"Также компания активно продвигает в дружественные России страны ракетные зенитные системы и комплексы, показавшие превосходные реальные результаты по уничтожению беспилотных летательных аппаратов всех типов. В их числе ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК типа "Тор", "Викинг", ПЗРК "Игла-С" и "Верба", - добавил глава РОЭ.
Стенд Рособоронэкспорта - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 14:29
"Рособоронэкспорт" на "Армии-2022" презентует более 200 образцов вооружений
 
БезопасностьУкраинаБлижний ВостокРоссияРособоронэкспортПанцирь-С1Форум "Армия-2022"
 
 
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