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Эрдоган обсудил во Львове обмен военнопленными между Москвой и Киевом

Эрдоган обсудил во Львове обмен военнопленными между Москвой и Киевом - РИА Новости, 18.08.2022

Эрдоган обсудил во Львове обмен военнопленными между Москвой и Киевом

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем обсудил вопрос обмена военнопленных между Москвой РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T21:05

2022-08-18T21:05

2022-08-18T21:05

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АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем обсудил вопрос обмена военнопленных между Москвой и Киевом.Эрдоган в четверг прибыл во Львов для встречи с Зеленским и Гутеррешем, сообщила ранее газета Yeni Şafak. По данным турецкого ТВ, которое ссылалось на дипломатические источники, Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Другой турецкий телеканал CNN Turk со ссылкой на источники сообщал, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения дорожной карты по Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220818/peregovory-1810584027.html

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