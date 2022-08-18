Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган обсудил во Львове обмен военнопленными между Москвой и Киевом - РИА Новости, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/voennoplennye-1810606063.html
Эрдоган обсудил во Львове обмен военнопленными между Москвой и Киевом
Эрдоган обсудил во Львове обмен военнопленными между Москвой и Киевом - РИА Новости, 18.08.2022
Эрдоган обсудил во Львове обмен военнопленными между Москвой и Киевом
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем обсудил вопрос обмена военнопленных между Москвой РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T21:05
2022-08-18T21:05
в мире
владимир путин
россия
украина
львов
донбасс
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810584460_0:313:3000:2001_1920x0_80_0_0_f6f0e7573b09548668ab3bda2518ea0f.jpg
АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем обсудил вопрос обмена военнопленных между Москвой и Киевом.Эрдоган в четверг прибыл во Львов для встречи с Зеленским и Гутеррешем, сообщила ранее газета Yeni Şafak. По данным турецкого ТВ, которое ссылалось на дипломатические источники, Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Другой турецкий телеканал CNN Turk со ссылкой на источники сообщал, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения дорожной карты по Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220818/peregovory-1810584027.html
россия
украина
львов
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810584460_160:0:2828:2001_1920x0_80_0_0_7250e7fb6d3501672bdc0eebaf9a261d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, украина, львов, донбасс, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, антониу гуттереш
В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Львов, Донбасс, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, Антониу Гуттереш, Специальная военная операция на Украине
21:05 18.08.2022
 
Эрдоган обсудил во Львове обмен военнопленными между Москвой и Киевом

Эрдоган обсудил с Зеленским и Гутеррешем обмен военнопленными между Москвой и Киевом

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове
Читать ria.ru в
АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем обсудил вопрос обмена военнопленных между Москвой и Киевом.
Эрдоган в четверг прибыл во Львов для встречи с Зеленским и Гутеррешем, сообщила ранее газета Yeni Şafak. По данным турецкого ТВ, которое ссылалось на дипломатические источники, Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Другой турецкий телеканал CNN Turk со ссылкой на источники сообщал, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения дорожной карты по Украине.
"Мы обсудили обмен военнопленными и наши инициативы в этом отношении, я также хотел бы отметить, что мы придаем большое значение этому вопросу", - сказал Эрдоган на пресс-конференции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины и Генеральным секретарем ООН во Львове - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 19:10Специальная военная операция на Украине
Эрдоган хочет обсудить с Путиным итоги переговоров во Львове
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаЛьвовДонбассРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийАнтониу Гуттереш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала