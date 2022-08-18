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МИД назвал намерение Латвии лишить россиян ВНЖ проявлением ксенофобии
МИД назвал намерение Латвии лишить россиян ВНЖ проявлением ксенофобии - РИА Новости, 18.08.2022
МИД назвал намерение Латвии лишить россиян ВНЖ проявлением ксенофобии
Москва считает намерение Латвии лишить граждан России видов на жительство (ВНЖ) откровенным пренебрежением международными обязательствами, это проявление... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:38
2022-08-18T16:38
2022-08-18T16:38
в мире
кришьянис кариньш
россия
латвия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Москва считает намерение Латвии лишить граждан России видов на жительство (ВНЖ) откровенным пренебрежением международными обязательствами, это проявление ксенофобии, заявил в четверг заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."В целом, расцениваем намерение Латвии лишить граждан России ВНЖ как откровенное пренебрежение взятыми Ригой международными обязательствами и злостное нарушение прав жителей своей страны одной этнической группы. Это можно квалифицировать как проявление ксенофобии и неонацизма", - сказал он в ходе еженедельного брифинга МИД РФ.Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщал о продлении видов на жительство (ВНЖ) в Латвии для граждан России лишь в исключительных случаях. К такому соглашению пришла правящая коалиция страны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кришьянис кариньш, россия, латвия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Кришьянис Кариньш, Россия, Латвия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД назвал намерение Латвии лишить россиян ВНЖ проявлением ксенофобии
Замглавы департамента МИД Нечаев: планы Латвии лишить россиян ВНЖ — проявление ксенофобии