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Главы МИД стран Евросоюза обсудят вопрос виз для россиян
Главы МИД стран Евросоюза обсудят вопрос виз для россиян - РИА Новости, 18.08.2022
Главы МИД стран Евросоюза обсудят вопрос виз для россиян
В Европейской комиссии в четверг подтвердили, что на неформальной встрече глав МИД Евросоюза в Праге 30-31 августа будет обсуждаться вопрос выдачи шенгенских... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:37
2022-08-18T13:37
2022-08-18T13:49
в мире
евросоюз
визы
прага
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 18 авг – РИА Новости. В Европейской комиссии в четверг подтвердили, что на неформальной встрече глав МИД Евросоюза в Праге 30-31 августа будет обсуждаться вопрос выдачи шенгенских виз гражданам России."ЕК выступает за скоординированные действия. Сейчас продолжаются дискуссии между членами ЕС для получения последней информации… Я хочу напомнить, что 30-31 августа в Праге состоится неформальная встреча министров иностранных дел, дискуссии также затронут вопрос выдачи виз россиянам, путешествующим в ЕС", - сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, визы, прага, еврокомиссия
В мире, Евросоюз, Визы, Прага, Еврокомиссия
13:37 18.08.2022 (обновлено: 13:49 18.08.2022)
Главы МИД стран Евросоюза обсудят вопрос виз для россиян
Главы МИД стран Евросоюза обсудят вопрос виз для россиян на встрече в Праге 30-31 августа