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Главы МИД стран Евросоюза обсудят вопрос виз для россиян

Главы МИД стран Евросоюза обсудят вопрос виз для россиян - РИА Новости, 18.08.2022

Главы МИД стран Евросоюза обсудят вопрос виз для россиян

В Европейской комиссии в четверг подтвердили, что на неформальной встрече глав МИД Евросоюза в Праге 30-31 августа будет обсуждаться вопрос выдачи шенгенских... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T13:37

2022-08-18T13:37

2022-08-18T13:49

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БРЮССЕЛЬ, 18 авг – РИА Новости. В Европейской комиссии в четверг подтвердили, что на неформальной встрече глав МИД Евросоюза в Праге 30-31 августа будет обсуждаться вопрос выдачи шенгенских виз гражданам России."ЕК выступает за скоординированные действия. Сейчас продолжаются дискуссии между членами ЕС для получения последней информации… Я хочу напомнить, что 30-31 августа в Праге состоится неформальная встреча министров иностранных дел, дискуссии также затронут вопрос выдачи виз россиянам, путешествующим в ЕС", - сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, евросоюз, визы, прага, еврокомиссия