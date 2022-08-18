https://ria.ru/20220818/venesuela-1810338701.html

Россия и Венесуэла обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства

Россия и Венесуэла обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства - РИА Новости, 18.08.2022

Россия и Венесуэла обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров обсудил с министром сельского хозяйства страны сотрудничество в сфере обеспечения продовольственной... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T00:25

2022-08-18T00:25

2022-08-18T00:26

россия

венесуэла

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 авг - РИА Новости. Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров обсудил с министром сельского хозяйства страны сотрудничество в сфере обеспечения продовольственной безопасности, сообщил сам российский дипломат."Мы обсудили с министром (сельского хозяйства) Вильмаром Кастро пути наращивания кооперации в обеспечении продовольственной безопасности на фоне санкций США и Европы", - написал он в Twitter.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.

https://ria.ru/20220815/minoborony-1809697377.html

россия

венесуэла

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россия, венесуэла, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)