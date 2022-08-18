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Россия и Венесуэла обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства - РИА Новости, 18.08.2022
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Россия и Венесуэла обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства
Россия и Венесуэла обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства - РИА Новости, 18.08.2022
Россия и Венесуэла обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства
Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров обсудил с министром сельского хозяйства страны сотрудничество в сфере обеспечения продовольственной... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T00:25
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россия
венесуэла
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 авг - РИА Новости. Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров обсудил с министром сельского хозяйства страны сотрудничество в сфере обеспечения продовольственной безопасности, сообщил сам российский дипломат."Мы обсудили с министром (сельского хозяйства) Вильмаром Кастро пути наращивания кооперации в обеспечении продовольственной безопасности на фоне санкций США и Европы", - написал он в Twitter.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
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россия, венесуэла, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Венесуэла, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
00:25 18.08.2022 (обновлено: 00:26 18.08.2022)
 
Россия и Венесуэла обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства

Россия и Венесуэла обсудили вопросы сотрудничества в сфере продовольственной безопасности

© Фото : аккаунт Посольства России в Венесуэле в FacebookПосол РФ в Венесуэле Сергей Мелик–Багдасаров
Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик–Багдасаров - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : аккаунт Посольства России в Венесуэле в Facebook
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 авг - РИА Новости. Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров обсудил с министром сельского хозяйства страны сотрудничество в сфере обеспечения продовольственной безопасности, сообщил сам российский дипломат.
"Мы обсудили с министром (сельского хозяйства) Вильмаром Кастро пути наращивания кооперации в обеспечении продовольственной безопасности на фоне санкций США и Европы", - написал он в Twitter.
Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
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РоссияВенесуэлаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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