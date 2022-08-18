Трутнев: павильон Дальнего Востока восстановят на ВДНХ в Москве
ВЛАДИВОСТОК, 18 авг - РИА Новости. Павильон Дальнего Востока восстановят на ВДНХ в Москве, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
Вице-премьер с 17 по 19 августа находится с рабочей поездкой в Приморском крае. Трутнев осмотрел павильоны выставки "Улица Дальнего Востока", которые посетители увидят на VII Восточном экономическом форуме (ВЭФ) с 5 по 8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
"Я перед поездкой разговаривал с (мэром Москвы) Сергеем Семеновичем Собяниным. У нас, к сожалению, много лет назад на территории ВДНХ перестал существовать павильон Дальнего Востока. Мы с Сергеем Семеновичем договорились, что он поищет земельный участок и мы постараемся восстановить павильон в столице нашей родины. И, глядя на то, что сегодня наши коллеги из регионов представили, я думаю, что нам не придется искать экспозицию. Мы это сделаем легко и органично", - сказал Трутнев журналистам в четверг.
Он отметил, что у него от увиденных подготовленных павильонов на "Улице Дальнего Востока" во Владивостоке, остались хорошие впечатления.
"Павильоны стали другими - они действительно представляют историю, культуру, природу всех тех областей, которые входят в ДФО. Мне кажется, это важно. Люди приезжают из всей страны, из десятков стран мира, и в этом году будет так же. И им интересно... много вопросов, на которые здесь можно найти ответы. Вот сегодня, я считаю, уровень экспозиции такой, что их не стыдно показать", - заключил полпред.
Главная тема ВЭФ-2022 - "На пути к многополярному миру". В деловую программу войдет более 70 мероприятий. Запланированы также культурная и спортивная программы. Свое участие подтвердили представители российского и иностранного бизнеса из 46 стран и территорий, сообщал ранее ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. По его мнению, эти показатели подтверждают репутацию форума как ведущего международного мероприятия и дискуссионной площадки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.