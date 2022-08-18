https://ria.ru/20220818/vdnkh-1810567383.html

Трутнев: павильон Дальнего Востока восстановят на ВДНХ в Москве

Трутнев: павильон Дальнего Востока восстановят на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 18.08.2022

Трутнев: павильон Дальнего Востока восстановят на ВДНХ в Москве

Павильон Дальнего Востока восстановят на ВДНХ в Москве, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T18:20

2022-08-18T18:20

2022-08-18T18:20

москва

вднх

восточный экономический форум (вэф)

дальний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 18 авг - РИА Новости. Павильон Дальнего Востока восстановят на ВДНХ в Москве, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.Вице-премьер с 17 по 19 августа находится с рабочей поездкой в Приморском крае. Трутнев осмотрел павильоны выставки "Улица Дальнего Востока", которые посетители увидят на VII Восточном экономическом форуме (ВЭФ) с 5 по 8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета."Я перед поездкой разговаривал с (мэром Москвы) Сергеем Семеновичем Собяниным. У нас, к сожалению, много лет назад на территории ВДНХ перестал существовать павильон Дальнего Востока. Мы с Сергеем Семеновичем договорились, что он поищет земельный участок и мы постараемся восстановить павильон в столице нашей родины. И, глядя на то, что сегодня наши коллеги из регионов представили, я думаю, что нам не придется искать экспозицию. Мы это сделаем легко и органично", - сказал Трутнев журналистам в четверг.Он отметил, что у него от увиденных подготовленных павильонов на "Улице Дальнего Востока" во Владивостоке, остались хорошие впечатления."Павильоны стали другими - они действительно представляют историю, культуру, природу всех тех областей, которые входят в ДФО. Мне кажется, это важно. Люди приезжают из всей страны, из десятков стран мира, и в этом году будет так же. И им интересно... много вопросов, на которые здесь можно найти ответы. Вот сегодня, я считаю, уровень экспозиции такой, что их не стыдно показать", - заключил полпред.Главная тема ВЭФ-2022 - "На пути к многополярному миру". В деловую программу войдет более 70 мероприятий. Запланированы также культурная и спортивная программы. Свое участие подтвердили представители российского и иностранного бизнеса из 46 стран и территорий, сообщал ранее ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. По его мнению, эти показатели подтверждают репутацию форума как ведущего международного мероприятия и дискуссионной площадки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

https://ria.ru/20220818/vef-2022-1810400578.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, вднх, восточный экономический форум (вэф), дальний восток