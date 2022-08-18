https://ria.ru/20220818/vaktsinatsiya-1810608330.html

Пожилым жителям ФРГ рекомендовали провести четвертую вакцинацию от COVID-19

Пожилым жителям ФРГ рекомендовали провести четвертую вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 18.08.2022

Пожилым жителям ФРГ рекомендовали провести четвертую вакцинацию от COVID-19

Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при институте имени Роберта Коха рекомендовала четвертую вакцинацию против COVID-19 (вторую ревакцинацию) всем лицам в РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T21:33

2022-08-18T21:33

2022-08-18T21:38

распространение коронавируса

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германия

коронавирус covid-19

коронавирусы

вакцинация

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БЕРЛИН, 18 авг - РИА Новости. Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при институте имени Роберта Коха рекомендовала четвертую вакцинацию против COVID-19 (вторую ревакцинацию) всем лицам в возрасте от 60 до 69 лет, а также лицам старше пяти лет с сопутствующими заболеваниями, которые могут привести к более тяжелому протеканию болезни.Целью данных мер является "защита особенно уязвимых лиц от тяжелых случаев заболевания COVID-19 и вызванного COVID-19 летального исхода", говорится в заявлении STIKO, опубликованном на сайте института. Ранее комиссия рекомендовала вторую ревакцинацию только лицам старше 70 лет, проживающим в домах престарелых, а также сотрудникам медучреждений и лицам старше пяти лет с пониженным иммунитетом.Ранее глава минздрава ФРГ Карл Лаутербах заявил, что, согласно проекту минздрава и минюста Германии, с октября лица, сделавшие три прививки от COVID-19, должны будут вакцинироваться в четвертый раз, то есть сделать второй бустер при условии, что в последний раз они получили вакцину более трех месяцев назад.Сам Лаутербах переболел коронавирусом в начале августа, по информации минздрава ФРГ, он был привит от коронавируса четыре раза (две прививки и два бустера).

https://ria.ru/20220817/snova-1810115839.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, коронавирус covid-19, коронавирусы, вакцинация