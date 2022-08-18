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Пожилым жителям ФРГ рекомендовали провести четвертую вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 18.08.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220818/vaktsinatsiya-1810608330.html
Пожилым жителям ФРГ рекомендовали провести четвертую вакцинацию от COVID-19
Пожилым жителям ФРГ рекомендовали провести четвертую вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 18.08.2022
Пожилым жителям ФРГ рекомендовали провести четвертую вакцинацию от COVID-19
Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при институте имени Роберта Коха рекомендовала четвертую вакцинацию против COVID-19 (вторую ревакцинацию) всем лицам в РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T21:33
2022-08-18T21:38
распространение коронавируса
в мире
германия
коронавирус covid-19
коронавирусы
вакцинация
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БЕРЛИН, 18 авг - РИА Новости. Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при институте имени Роберта Коха рекомендовала четвертую вакцинацию против COVID-19 (вторую ревакцинацию) всем лицам в возрасте от 60 до 69 лет, а также лицам старше пяти лет с сопутствующими заболеваниями, которые могут привести к более тяжелому протеканию болезни.Целью данных мер является "защита особенно уязвимых лиц от тяжелых случаев заболевания COVID-19 и вызванного COVID-19 летального исхода", говорится в заявлении STIKO, опубликованном на сайте института. Ранее комиссия рекомендовала вторую ревакцинацию только лицам старше 70 лет, проживающим в домах престарелых, а также сотрудникам медучреждений и лицам старше пяти лет с пониженным иммунитетом.Ранее глава минздрава ФРГ Карл Лаутербах заявил, что, согласно проекту минздрава и минюста Германии, с октября лица, сделавшие три прививки от COVID-19, должны будут вакцинироваться в четвертый раз, то есть сделать второй бустер при условии, что в последний раз они получили вакцину более трех месяцев назад.Сам Лаутербах переболел коронавирусом в начале августа, по информации минздрава ФРГ, он был привит от коронавируса четыре раза (две прививки и два бустера).
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в мире, германия, коронавирус covid-19, коронавирусы, вакцинация
Распространение коронавируса, В мире, Германия, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Вакцинация
21:33 18.08.2022 (обновлено: 21:38 18.08.2022)
 
Пожилым жителям ФРГ рекомендовали провести четвертую вакцинацию от COVID-19

В Германии четвертую вакцинацию от COVID-19 порекомендовали людям в возрасте 60-69 лет

© AP Photo / John LocherВакцинация препаратом против COVID-19 компании Moderna
Вакцинация препаратом против COVID-19 компании Moderna - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / John Locher
Вакцинация препаратом против COVID-19 компании Moderna. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 авг - РИА Новости. Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при институте имени Роберта Коха рекомендовала четвертую вакцинацию против COVID-19 (вторую ревакцинацию) всем лицам в возрасте от 60 до 69 лет, а также лицам старше пяти лет с сопутствующими заболеваниями, которые могут привести к более тяжелому протеканию болезни.
Целью данных мер является "защита особенно уязвимых лиц от тяжелых случаев заболевания COVID-19 и вызванного COVID-19 летального исхода", говорится в заявлении STIKO, опубликованном на сайте института. Ранее комиссия рекомендовала вторую ревакцинацию только лицам старше 70 лет, проживающим в домах престарелых, а также сотрудникам медучреждений и лицам старше пяти лет с пониженным иммунитетом.
Ранее глава минздрава ФРГ Карл Лаутербах заявил, что, согласно проекту минздрава и минюста Германии, с октября лица, сделавшие три прививки от COVID-19, должны будут вакцинироваться в четвертый раз, то есть сделать второй бустер при условии, что в последний раз они получили вакцину более трех месяцев назад.
Сам Лаутербах переболел коронавирусом в начале августа, по информации минздрава ФРГ, он был привит от коронавируса четыре раза (две прививки и два бустера).
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