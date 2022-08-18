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Участнику форума "Утро" предложили работу в Фонде президентских грантов - РИА Новости, 18.08.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20220818/utro-1810470363.html
Участнику форума "Утро" предложили работу в Фонде президентских грантов
Участнику форума "Утро" предложили работу в Фонде президентских грантов - РИА Новости, 18.08.2022
Участнику форума "Утро" предложили работу в Фонде президентских грантов
Участник прошедшего в Ханты-Мансийске форума уральской молодежи "Утро" Радик Хуснутдинов, получивший грант в размере 500 тысяч рублей на создание... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:57
2022-08-18T14:58
ханты-мансийский автономный округ
фонд президентских грантов
общество
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Участник прошедшего в Ханты-Мансийске форума уральской молодежи "Утро" Радик Хуснутдинов, получивший грант в размере 500 тысяч рублей на создание онлайн-приложения по основам выживания, за время мероприятия нашел кураторов для своего проекта в других городах, в том числе в ДНР и ЛНР, а также получил предложение о работе от Фонда грантов президента России.Форум "Утро" проходил в Югре с 1 по 10 августа. В течение десяти дней более 500 молодых людей из 53 регионов России, а также молодежь из подшефных территорий ДНР и ЛНР, которые курируют регионы Уральского федерального округа, получали новые знания и компетенции в сферах устойчивого развития некоммерческих организаций, социального проектирования, проектного менеджмента и управления ресурсами. Также в дни проведения форума в Югру приехали представители 11 стран мира - участники федеральной программы "Здравствуй, Россия" из Аргентины, Германии, Польши, Турции и других государств. В рамках мероприятия проходили конкурсы на гранты президента РФ и губернатора Югры. Всего на реализацию молодежных проектов было распределено более 11 миллионов рублей.Обладателем гранта на сумму 500 тысяч рублей стал житель Тюмени Радик Хуснутдинов, представивший проект онлайн-приложения по основам выживания "Найди выход". Как пояснил РИА Новости победитель грантового конкурса, приложение планируется создать в формате записной книжки с разделами информации о действиях в лесу, на воде, при пожаре и первой доврачебной помощи. Проект будет иметь теоретическую часть, работающую в офлайн-режиме, тестовую, в которой можно будет проверить свои знания, а в дальнейшем планируется добавить в него и практическую, чтобы любой житель города, в котором будет представительство "Найди выход", мог попасть на занятие.Разработка приложения начнется в середине сентября, в апреле планируется запустить проект. Помимо этого, по словам Хуснутдинова, у проекта уже появились амбассадоры в Югре, на Ямале, в Тобольске, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, с которыми он познакомился в ходе форума."В первый раз я попал на форум "Утро" в 2017 году. Каждый раз я не жалею, что туда приезжаю, потому что там классные спикеры, атмосфера, участники очень заряжены на результат. Если есть желание познавать, знакомиться с кем-то, то это очень хорошая возможность. Я на форуме "Утро" нашел пять представителей в регионах, которые готовы быть руководителями моего проекта в своих городах. Это отличная возможность масштабировать свой проект", - сказал собеседник агентства.Помимо этого, одним из итогов форума стало предложение о работе, которое молодой человек получил от Фонда президентских грантов. "После презентации проекта ко мне подошли два представителя и предложили подать заявку к ним экспертом в Фонд президентских грантов. Таким образом, я принял предложение, составил резюме и буквально вчера отправил", - добавил Хуснутдинов.
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фонд президентских грантов, общество, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Фонд президентских грантов, Общество, Ханты-Мансийский автономный округ
14:57 18.08.2022 (обновлено: 14:58 18.08.2022)
 

Участнику форума "Утро" предложили работу в Фонде президентских грантов

© Фото : пресс-служба правительства ЯНАОУчастники форума "УТРО" в Ханты-Мансийске
Участники форума УТРО в Ханты-Мансийске - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : пресс-служба правительства ЯНАО
Участники форума "УТРО" в Ханты-Мансийске
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Участник прошедшего в Ханты-Мансийске форума уральской молодежи "Утро" Радик Хуснутдинов, получивший грант в размере 500 тысяч рублей на создание онлайн-приложения по основам выживания, за время мероприятия нашел кураторов для своего проекта в других городах, в том числе в ДНР и ЛНР, а также получил предложение о работе от Фонда грантов президента России.
Форум "Утро" проходил в Югре с 1 по 10 августа. В течение десяти дней более 500 молодых людей из 53 регионов России, а также молодежь из подшефных территорий ДНР и ЛНР, которые курируют регионы Уральского федерального округа, получали новые знания и компетенции в сферах устойчивого развития некоммерческих организаций, социального проектирования, проектного менеджмента и управления ресурсами. Также в дни проведения форума в Югру приехали представители 11 стран мира - участники федеральной программы "Здравствуй, Россия" из Аргентины, Германии, Польши, Турции и других государств. В рамках мероприятия проходили конкурсы на гранты президента РФ и губернатора Югры. Всего на реализацию молодежных проектов было распределено более 11 миллионов рублей.
Обладателем гранта на сумму 500 тысяч рублей стал житель Тюмени Радик Хуснутдинов, представивший проект онлайн-приложения по основам выживания "Найди выход". Как пояснил РИА Новости победитель грантового конкурса, приложение планируется создать в формате записной книжки с разделами информации о действиях в лесу, на воде, при пожаре и первой доврачебной помощи. Проект будет иметь теоретическую часть, работающую в офлайн-режиме, тестовую, в которой можно будет проверить свои знания, а в дальнейшем планируется добавить в него и практическую, чтобы любой житель города, в котором будет представительство "Найди выход", мог попасть на занятие.
Разработка приложения начнется в середине сентября, в апреле планируется запустить проект. Помимо этого, по словам Хуснутдинова, у проекта уже появились амбассадоры в Югре, на Ямале, в Тобольске, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, с которыми он познакомился в ходе форума.
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"В первый раз я попал на форум "Утро" в 2017 году. Каждый раз я не жалею, что туда приезжаю, потому что там классные спикеры, атмосфера, участники очень заряжены на результат. Если есть желание познавать, знакомиться с кем-то, то это очень хорошая возможность. Я на форуме "Утро" нашел пять представителей в регионах, которые готовы быть руководителями моего проекта в своих городах. Это отличная возможность масштабировать свой проект", - сказал собеседник агентства.
Помимо этого, одним из итогов форума стало предложение о работе, которое молодой человек получил от Фонда президентских грантов. "После презентации проекта ко мне подошли два представителя и предложили подать заявку к ним экспертом в Фонд президентских грантов. Таким образом, я принял предложение, составил резюме и буквально вчера отправил", - добавил Хуснутдинов.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругФонд президентских грантовОбществоХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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