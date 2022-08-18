https://ria.ru/20220818/utro-1810470363.html

Участнику форума "Утро" предложили работу в Фонде президентских грантов

Участнику форума "Утро" предложили работу в Фонде президентских грантов - РИА Новости, 18.08.2022

Участнику форума "Утро" предложили работу в Фонде президентских грантов

Участник прошедшего в Ханты-Мансийске форума уральской молодежи "Утро" Радик Хуснутдинов, получивший грант в размере 500 тысяч рублей на создание... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:57

2022-08-18T14:57

2022-08-18T14:58

ханты-мансийский автономный округ

фонд президентских грантов

общество

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Участник прошедшего в Ханты-Мансийске форума уральской молодежи "Утро" Радик Хуснутдинов, получивший грант в размере 500 тысяч рублей на создание онлайн-приложения по основам выживания, за время мероприятия нашел кураторов для своего проекта в других городах, в том числе в ДНР и ЛНР, а также получил предложение о работе от Фонда грантов президента России.Форум "Утро" проходил в Югре с 1 по 10 августа. В течение десяти дней более 500 молодых людей из 53 регионов России, а также молодежь из подшефных территорий ДНР и ЛНР, которые курируют регионы Уральского федерального округа, получали новые знания и компетенции в сферах устойчивого развития некоммерческих организаций, социального проектирования, проектного менеджмента и управления ресурсами. Также в дни проведения форума в Югру приехали представители 11 стран мира - участники федеральной программы "Здравствуй, Россия" из Аргентины, Германии, Польши, Турции и других государств. В рамках мероприятия проходили конкурсы на гранты президента РФ и губернатора Югры. Всего на реализацию молодежных проектов было распределено более 11 миллионов рублей.Обладателем гранта на сумму 500 тысяч рублей стал житель Тюмени Радик Хуснутдинов, представивший проект онлайн-приложения по основам выживания "Найди выход". Как пояснил РИА Новости победитель грантового конкурса, приложение планируется создать в формате записной книжки с разделами информации о действиях в лесу, на воде, при пожаре и первой доврачебной помощи. Проект будет иметь теоретическую часть, работающую в офлайн-режиме, тестовую, в которой можно будет проверить свои знания, а в дальнейшем планируется добавить в него и практическую, чтобы любой житель города, в котором будет представительство "Найди выход", мог попасть на занятие.Разработка приложения начнется в середине сентября, в апреле планируется запустить проект. Помимо этого, по словам Хуснутдинова, у проекта уже появились амбассадоры в Югре, на Ямале, в Тобольске, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, с которыми он познакомился в ходе форума."В первый раз я попал на форум "Утро" в 2017 году. Каждый раз я не жалею, что туда приезжаю, потому что там классные спикеры, атмосфера, участники очень заряжены на результат. Если есть желание познавать, знакомиться с кем-то, то это очень хорошая возможность. Я на форуме "Утро" нашел пять представителей в регионах, которые готовы быть руководителями моего проекта в своих городах. Это отличная возможность масштабировать свой проект", - сказал собеседник агентства.Помимо этого, одним из итогов форума стало предложение о работе, которое молодой человек получил от Фонда президентских грантов. "После презентации проекта ко мне подошли два представителя и предложили подать заявку к ним экспертом в Фонд президентских грантов. Таким образом, я принял предложение, составил резюме и буквально вчера отправил", - добавил Хуснутдинов.

https://ria.ru/20220812/stroiteli-1809126484.html

ханты-мансийский автономный округ

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

фонд президентских грантов, общество, ханты-мансийский автономный округ