https://ria.ru/20220818/urozhay-1810539886.html
Смоленские аграрии увеличили площади сбора урожая на 15%
Смоленские аграрии увеличили площади сбора урожая на 15% - РИА Новости, 18.08.2022
Смоленские аграрии увеличили площади сбора урожая на 15%
В текущем году смоленским аграриям предстоит собрать урожай с площади 175 тысяч гектар – это на 15% больше, чем годом ранее; первыми к уборке урожая приступили... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T17:22
2022-08-18T17:22
2022-08-18T17:22
смоленская область
алексей островский
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СМОЛЕНСК, 18 авг – РИА Новости. В текущем году смоленским аграриям предстоит собрать урожай с площади 175 тысяч гектар – это на 15% больше, чем годом ранее; первыми к уборке урожая приступили четыре района – Гагаринский, Монастырщинский, Починковский и Шумячский сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.Соответствующие цифры были озвучены в ходе рабочей встречи главы региона Алексея Островского с начальником департамента по сельскому хозяйству и продовольствию Александром Царевым.В пресс-службе пояснили, что, в частности, в этом году по сравнению с прошлым годом в два раза увеличилась площадь, засеянная рапсом, уборочные площади под зерновыми культурами увеличились на 10 тысяч гектар за счет разработки и вовлечения в оборот неиспользуемой пашни. Кроме того, аграриев удалось обеспечить дополнительной спецтехникой."В нынешней уборочной кампании задействовано более 570 зерноуборочных комбайнов, в то время как в прошлом году их было 540. Увеличение уборочных площадей повлекло рост нагрузки на технику и механизаторов. Но, поскольку значительную часть сельхозтехники составляют отечественные и белорусские машины заводов "Ростсельмаш" и "Гомсельмаш", то существенных проблем с поставкой запчастей, комплектующих и новой техники у смолян не возникает", – отметил Царев.По его словам, регион существенно обновил парк зерноуборочной техники. Сейчас более 60% комбайнов составляют машины со сроком службы до 10 лет с момента приобретения. Департамент постоянно мониторит ситуацию с обеспеченностью механизаторами, комбайнерами. На сегодняшний день наблюдается тенденция к сокращению дефицита кадров. Заработная плата механизатора во многих хозяйствах в сезон уборки урожая превышает 100 тысяч рублей.В свою очередь, Островский обратил особое внимание на сроки доведения государственной поддержки агропромышленного комплекса Смоленской области."Необходимо продолжить своевременное обеспечение субсидиями и при необходимости проработать дополнительные меры поддержки аграриев на период уборки урожая", – подчеркнул глава регионаТак, в рамках, введенных по поручению главы региона мер поддержки АПК, до смоленских аграриев в текущем году уже доведено более 600 миллионов рублей в виде субсидий, это более 70% от годовых значений и на 50 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. По льготному кредитованию также наблюдается положительная тенденция. Только за июль сельскохозяйственным предприятиям региона одобрено льготных краткосрочных кредитов на сумму свыше 700 миллионов рублей, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220601/ostrovskiy-1792285379.html
https://ria.ru/20211112/sadovodstvo-1758777737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей островский
Смоленская область, Алексей Островский
СМОЛЕНСК, 18 авг – РИА Новости. В текущем году смоленским аграриям предстоит собрать урожай с площади 175 тысяч гектар – это на 15% больше, чем годом ранее; первыми к уборке урожая приступили четыре района – Гагаринский, Монастырщинский, Починковский и Шумячский сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
Соответствующие цифры были озвучены в ходе рабочей встречи главы региона Алексея Островского
с начальником департамента по сельскому хозяйству и продовольствию Александром Царевым.
В пресс-службе пояснили, что, в частности, в этом году по сравнению с прошлым годом в два раза увеличилась площадь, засеянная рапсом, уборочные площади под зерновыми культурами увеличились на 10 тысяч гектар за счет разработки и вовлечения в оборот неиспользуемой пашни. Кроме того, аграриев удалось обеспечить дополнительной спецтехникой.
"В нынешней уборочной кампании задействовано более 570 зерноуборочных комбайнов, в то время как в прошлом году их было 540. Увеличение уборочных площадей повлекло рост нагрузки на технику и механизаторов. Но, поскольку значительную часть сельхозтехники составляют отечественные и белорусские машины заводов "Ростсельмаш
" и "Гомсельмаш", то существенных проблем с поставкой запчастей, комплектующих и новой техники у смолян не возникает", – отметил Царев.
По его словам, регион существенно обновил парк зерноуборочной техники. Сейчас более 60% комбайнов составляют машины со сроком службы до 10 лет с момента приобретения. Департамент постоянно мониторит ситуацию с обеспеченностью механизаторами, комбайнерами. На сегодняшний день наблюдается тенденция к сокращению дефицита кадров. Заработная плата механизатора во многих хозяйствах в сезон уборки урожая превышает 100 тысяч рублей.
В свою очередь, Островский обратил особое внимание на сроки доведения государственной поддержки агропромышленного комплекса Смоленской области.
"Необходимо продолжить своевременное обеспечение субсидиями и при необходимости проработать дополнительные меры поддержки аграриев на период уборки урожая", – подчеркнул глава региона
Так, в рамках, введенных по поручению главы региона мер поддержки АПК, до смоленских аграриев в текущем году уже доведено более 600 миллионов рублей в виде субсидий, это более 70% от годовых значений и на 50 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. По льготному кредитованию также наблюдается положительная тенденция. Только за июль сельскохозяйственным предприятиям региона одобрено льготных краткосрочных кредитов на сумму свыше 700 миллионов рублей, добавили в пресс-службе.