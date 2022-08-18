https://ria.ru/20220818/upravlentsy-1810461352.html

В администрацию Херсонской области назначили управленцев из России

В администрацию Херсонской области назначили управленцев из России - РИА Новости, 18.08.2022

В администрацию Херсонской области назначили управленцев из России

Новые управленцы из России назначены в администрации Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:27

2022-08-18T14:27

2022-08-18T14:27

политика

россия

херсонская область

рыбинск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Новые управленцы из России назначены в администрации Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации региона."В целях улучшения экономической ситуации в Херсонской области Россия направила группу управленцев, которые зарекомендовали себя как добросовестные и ответственные профессионалы. С их приходом открываются новые интеграционные перспективы и переход на качественно новый уровень управления", - говорится в сообщении.В частности, на должность первого замглавы администрации по безопасности назначен Алексей Катериничев. Сам он родом из города Рыбинск Ярославской области. Окончил Пограничную академию ФСБ РФ. Последнее место работы - первый замначальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".Семен Машкауцан назначен на должность заместителя председателя правительства — министра промышленности. Родом из Челябинска. Работал помощником заместителя председателя правительства РФ. Возглавлял департамент металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли России.Евгений Немтинов назначен на должность министра финансов. Последнее место работы - начальник управления учета и отчетности министерства финансов Крыма."С приходом назначенных лиц Херсонская область получит новые компетенции управления и возможности социально-экономического развитая при активной поддержке Российской Федерации", - подчеркнули в администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220705/zaporozhe-1800466921.html

https://ria.ru/20220702/pushilin-1799793737.html

россия

херсонская область

рыбинск

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политика, россия, херсонская область , рыбинск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)