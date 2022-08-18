В администрацию Херсонской области назначили управленцев из России
Новых российских управленцев назначили в администрацию Херсонской области
Стела города Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Новые управленцы из России назначены в администрации Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации региона.
"В целях улучшения экономической ситуации в Херсонской области Россия направила группу управленцев, которые зарекомендовали себя как добросовестные и ответственные профессионалы. С их приходом открываются новые интеграционные перспективы и переход на качественно новый уровень управления", - говорится в сообщении.
В частности, на должность первого замглавы администрации по безопасности назначен Алексей Катериничев. Сам он родом из города Рыбинск Ярославской области. Окончил Пограничную академию ФСБ РФ. Последнее место работы - первый замначальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".
Семен Машкауцан назначен на должность заместителя председателя правительства — министра промышленности. Родом из Челябинска. Работал помощником заместителя председателя правительства РФ. Возглавлял департамент металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли России.
Евгений Немтинов назначен на должность министра финансов. Последнее место работы - начальник управления учета и отчетности министерства финансов Крыма.
"С приходом назначенных лиц Херсонская область получит новые компетенции управления и возможности социально-экономического развитая при активной поддержке Российской Федерации", - подчеркнули в администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.