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В администрацию Херсонской области назначили управленцев из России - РИА Новости, 18.08.2022
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В администрацию Херсонской области назначили управленцев из России
В администрацию Херсонской области назначили управленцев из России - РИА Новости, 18.08.2022
В администрацию Херсонской области назначили управленцев из России
Новые управленцы из России назначены в администрации Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:27
2022-08-18T14:27
политика
россия
херсонская область
рыбинск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Новые управленцы из России назначены в администрации Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации региона."В целях улучшения экономической ситуации в Херсонской области Россия направила группу управленцев, которые зарекомендовали себя как добросовестные и ответственные профессионалы. С их приходом открываются новые интеграционные перспективы и переход на качественно новый уровень управления", - говорится в сообщении.В частности, на должность первого замглавы администрации по безопасности назначен Алексей Катериничев. Сам он родом из города Рыбинск Ярославской области. Окончил Пограничную академию ФСБ РФ. Последнее место работы - первый замначальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".Семен Машкауцан назначен на должность заместителя председателя правительства — министра промышленности. Родом из Челябинска. Работал помощником заместителя председателя правительства РФ. Возглавлял департамент металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли России.Евгений Немтинов назначен на должность министра финансов. Последнее место работы - начальник управления учета и отчетности министерства финансов Крыма."С приходом назначенных лиц Херсонская область получит новые компетенции управления и возможности социально-экономического развитая при активной поддержке Российской Федерации", - подчеркнули в администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220705/zaporozhe-1800466921.html
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политика, россия, херсонская область , рыбинск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Политика, Россия, Херсонская область , Рыбинск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
14:27 18.08.2022
 
В администрацию Херсонской области назначили управленцев из России

Новых российских управленцев назначили в администрацию Херсонской области

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Новые управленцы из России назначены в администрации Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации региона.
"В целях улучшения экономической ситуации в Херсонской области Россия направила группу управленцев, которые зарекомендовали себя как добросовестные и ответственные профессионалы. С их приходом открываются новые интеграционные перспективы и переход на качественно новый уровень управления", - говорится в сообщении.
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В частности, на должность первого замглавы администрации по безопасности назначен Алексей Катериничев. Сам он родом из города Рыбинск Ярославской области. Окончил Пограничную академию ФСБ РФ. Последнее место работы - первый замначальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".
Семен Машкауцан назначен на должность заместителя председателя правительства — министра промышленности. Родом из Челябинска. Работал помощником заместителя председателя правительства РФ. Возглавлял департамент металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли России.
Евгений Немтинов назначен на должность министра финансов. Последнее место работы - начальник управления учета и отчетности министерства финансов Крыма.
"С приходом назначенных лиц Херсонская область получит новые компетенции управления и возможности социально-экономического развитая при активной поддержке Российской Федерации", - подчеркнули в администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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ПолитикаРоссияХерсонская областьРыбинскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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