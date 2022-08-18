https://ria.ru/20220818/ubiystvo-1810389021.html

В Новой Зеландии в чемоданах, проданных с аукциона, нашли останки детей

В Новой Зеландии в чемоданах, проданных с аукциона, нашли останки детей - РИА Новости, 18.08.2022

В Новой Зеландии в чемоданах, проданных с аукциона, нашли останки детей

Человеческие останки, найденные в чемоданах, которые были приобретены в Новой Зеландии на аукционе, принадлежат маленьким детям, сообщила полиция страны. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T10:50

2022-08-18T10:50

2022-08-18T10:50

в мире

окленд

интерпол

новая зеландия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Человеческие останки, найденные в чемоданах, которые были приобретены в Новой Зеландии на аукционе, принадлежат маленьким детям, сообщила полиция страны.Ранее человеческие останки были обнаружены в чемоданах, приобретенных в городе Окленд на аукционе в рамках распродажи вещей, оставленных на складе. Чемоданы достались одной из местных семей, которая привезла их домой, и, открыв, обнаружила там человеческие останки. По данным издания, полиция начала расследование случившегося."Я могу подтвердить, что мы имеем дело с телами двух маленьких детей, согласно результатам вскрытия, они были младшего школьного возраста", - заявил детектив Тофилау Фаамануиа Вааэлуа. Видеозапись его заявления опубликовала на своем сайте газета New Zealand Herald.По словам Вааэлуа, погибшим детям было, предположительно, от 5 до 10 лет. Он заявил, что полиция работает над установлением времени и места их смерти, однако первые признаки указывают на то, что дети могли быть мертвы за несколько лет до обнаружения их останков.Он также сообщил, что правоохранительные органы ведут расследование в отношении аренды складского помещения.По словам Вааэлуа, родственники жертв "находятся в Новой Зеландии", но полиция также сотрудничает с Интерполом.

https://ria.ru/20220314/model-1778039043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, окленд, интерпол, новая зеландия