https://ria.ru/20220818/turtsiya-1810401837.html

США отреагируют на укрепление связей Анкары и Москвы, пишут СМИ

США отреагируют на укрепление связей Анкары и Москвы, пишут СМИ - РИА Новости, 18.08.2022

США отреагируют на укрепление связей Анкары и Москвы, пишут СМИ

Вашингтон может рекомендовать западным компаниям разорвать или сократить экономические связи с Турцией в случае укрепления отношений и "формального... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:17

2022-08-18T11:17

2022-08-18T11:17

в мире

турция

анкара (провинция)

москва

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Вашингтон может рекомендовать западным компаниям разорвать или сократить экономические связи с Турцией в случае укрепления отношений и "формального экономического партнерства" Анкары и Москвы, сообщает газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника."Мы считаем, что Турция должна стать глобальным направлением для притока бизнеса и капитала, но более тесные отношения с Россией создадут реальные риски для интеграции Турции с остальным миром", - приводит газета слова чиновника.Как отмечает издание, если Запад сможет доказать, что Турция "уклоняется от санкций", Вашингтон может "пойти еще дальше и отключить Турцию от доллара" с помощью вторичных санкций.Газета пишет, что президент Турции Тайип Эрдоган понимает, что не должен "переходить границы". По словам неназванного турецкого чиновника, Анкара осознает "риски вторичных санкций", тем не менее, считает чиновник, некоторые страны, в частности США, "перегибают палку"."Если турецкие компании пострадают, мы отреагируем, и это будет контрпродуктивно", - сообщил газете турецкий чиновник.Издание отмечает, что западные страны оказывают давление на Анкару, чтобы она не предоставляла помощь Москве. По словам официального представителя ЕС по иностранным делам Питера Стано, Турция не должна "предлагать России решения" по обходу санкций, подчеркнув, что Евросоюз "продолжает внимательно следить за ситуацией по этому вопросу".Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Турция не будет подключаться к санкциям против России в области энергетики, у Анкары есть действующий контракт с Москвой по поставкам газа.

https://radiosputnik.ria.ru/20220818/turtsiya-1810360262.html

https://ria.ru/20220818/sanktsii-1810339164.html

турция

анкара (провинция)

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, анкара (провинция), москва, евросоюз, санкции в отношении россии