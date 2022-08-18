https://ria.ru/20220818/turtsiya-1810357083.html

Началась реализация контракта на поставку второго полка С-400 Турции

Началась реализация контракта на поставку второго полка С-400 Турции - РИА Новости, 18.08.2022

Началась реализация контракта на поставку второго полка С-400 Турции

Контракт на поставку второго полка зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 подписан и начал реализовываться, сообщил РИА Новости в четверг директор Федеральной... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T08:05

2022-08-18T08:05

2022-08-18T08:09

реджеп тайип эрдоган

турция

россия

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

с-400 «триумф»

в мире

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КУБИНКА (Московская область), 18 авг - РИА Новости. Контракт на поставку второго полка зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 подписан и начал реализовываться, сообщил РИА Новости в четверг директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.В конце августа 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400."Соответствующий контрактный документ (на поставку второго полка С-400 Турции – ред.) уже подписан, который в том числе предусматривает локализацию производства отдельных компонентов системы. В настоящее время идет практическая реализация контракта", - сказал Шугаев.По его словам, Турецкая Республика остается важным партнером Российской Федерации. Государства связывают тесные торгово-экономические отношения, активно развивается двустороннее взаимодействие во многих областях, включая военно-техническое сотрудничество.При этом он подчеркнул, что ЗРС С-400 "Триумф" является уникальной системой.Россия и Турция в 2017 году заключили первый контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов с опционом на закупку ещё одного полка. Поставки первого полка турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года.

https://ria.ru/20220818/sanktsii-1810339164.html

https://ria.ru/20220425/f-16-1785248991.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

реджеп тайип эрдоган, турция, россия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), с-400 «триумф», в мире