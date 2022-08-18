https://ria.ru/20220818/turtsiya-1810357083.html
Началась реализация контракта на поставку второго полка С-400 Турции
Началась реализация контракта на поставку второго полка С-400 Турции - РИА Новости, 18.08.2022
Началась реализация контракта на поставку второго полка С-400 Турции
Контракт на поставку второго полка зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 подписан и начал реализовываться, сообщил РИА Новости в четверг директор Федеральной... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T08:05
2022-08-18T08:05
2022-08-18T08:09
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
с-400 «триумф»
в мире
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КУБИНКА (Московская область), 18 авг - РИА Новости. Контракт на поставку второго полка зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 подписан и начал реализовываться, сообщил РИА Новости в четверг директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.В конце августа 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400."Соответствующий контрактный документ (на поставку второго полка С-400 Турции – ред.) уже подписан, который в том числе предусматривает локализацию производства отдельных компонентов системы. В настоящее время идет практическая реализация контракта", - сказал Шугаев.По его словам, Турецкая Республика остается важным партнером Российской Федерации. Государства связывают тесные торгово-экономические отношения, активно развивается двустороннее взаимодействие во многих областях, включая военно-техническое сотрудничество.При этом он подчеркнул, что ЗРС С-400 "Триумф" является уникальной системой.Россия и Турция в 2017 году заключили первый контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов с опционом на закупку ещё одного полка. Поставки первого полка турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года.
https://ria.ru/20220818/sanktsii-1810339164.html
https://ria.ru/20220425/f-16-1785248991.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
реджеп тайип эрдоган, турция, россия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), с-400 «триумф», в мире
Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Россия, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), С-400 «Триумф», В мире
08:05 18.08.2022 (обновлено: 08:09 18.08.2022)
Началась реализация контракта на поставку второго полка С-400 Турции
Глава ФСВТС Шугаев рассказал о реализации контракта на поставку второго полка С-400 Турции
КУБИНКА (Московская область), 18 авг - РИА Новости. Контракт на поставку второго полка зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 подписан и начал реализовываться, сообщил РИА Новости в четверг директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
В конце августа 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
заявил, что не сомневается в покупке у России
второго полка С-400
.
"Соответствующий контрактный документ (на поставку второго полка С-400 Турции – ред.) уже подписан, который в том числе предусматривает локализацию производства отдельных компонентов системы. В настоящее время идет практическая реализация контракта", - сказал Шугаев.
По его словам, Турецкая Республика остается важным партнером Российской Федерации. Государства связывают тесные торгово-экономические отношения, активно развивается двустороннее взаимодействие во многих областях, включая военно-техническое сотрудничество.
"Сложившаяся в текущем году сложная политическая обстановка негативно повлияла на некоторые аспекты взаимодействия российской стороны с партнерами. Тем не менее ВТС с Турцией развивается в русле договоренностей, достигнутых между президентами двух стран. Планируем и дальше работать с турецкими партнерами на транспарентной и взаимовыгодной основе", - заявил Шугаев.
При этом он подчеркнул, что ЗРС С-400 "Триумф" является уникальной системой.
"И я могу с полной уверенностью заявить, что нет оснований полагать о возможности создания каким-либо государством в ближайшие годы системы, которая по своим ТТХ (тактико-тех=ническим характеристикам – ред.) могла бы приблизиться к ЗРС С-400 "Триумф"",- сказал глава ФСВТС
.
Россия и Турция в 2017 году заключили первый контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов с опционом на закупку ещё одного полка. Поставки первого полка турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года.