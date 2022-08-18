https://ria.ru/20220818/trudoustroystvo-1810462538.html

Выпускники колледжей Липецкой области получат гарантию трудоустройства

Выпускники колледжей Липецкой области получат гарантию трудоустройства - РИА Новости, 18.08.2022

Выпускники колледжей Липецкой области получат гарантию трудоустройства

Выпускники техникумов и колледжей Липецкой области в ближайшем будущем получат гарантированное трудоустройство на промышленных предприятиях региона, в... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:33

2022-08-18T14:33

2022-08-18T14:33

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Выпускники техникумов и колледжей Липецкой области в ближайшем будущем получат гарантированное трудоустройство на промышленных предприятиях региона, в частности, на ОЭЗ "Липецк", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По словам главы региона, на предприятиях Липецкой области ощущается острый дефицит представителей рабочих специальностей, в частности, сварщиков. Их подготовкой занимается Липецкий индустриально-строительный колледж. Ежегодно оттуда выходит около 50 дипломированных специалистов, но спрос на них остается высоким. Артамонов отметил, что сегодня на предприятиях Липецкой области открыты более 100 вакансий сварщиков, в том числе, и на ОЭЗ "Липецк". В связи с этим представители некоторых предприятий–резидентов договорились с колледжем о сотрудничестве, предложив свои площадки для прохождения практики с возможностью последующего трудоустройства выпускников.Глава региона поддержал такой подход к решению кадрового вопроса предприятий и поддержки молодых специалистов."Налаженные деловые контакты с работодателями помогут выпускникам быстрее найти высокооплачиваемую работу по специальности", - подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20220721/granty-1803988805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов