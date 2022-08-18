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Выпускники колледжей Липецкой области получат гарантию трудоустройства - РИА Новости, 18.08.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220818/trudoustroystvo-1810462538.html
Выпускники колледжей Липецкой области получат гарантию трудоустройства
Выпускники колледжей Липецкой области получат гарантию трудоустройства - РИА Новости, 18.08.2022
Выпускники колледжей Липецкой области получат гарантию трудоустройства
Выпускники техникумов и колледжей Липецкой области в ближайшем будущем получат гарантированное трудоустройство на промышленных предприятиях региона, в... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:33
2022-08-18T14:33
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Выпускники техникумов и колледжей Липецкой области в ближайшем будущем получат гарантированное трудоустройство на промышленных предприятиях региона, в частности, на ОЭЗ "Липецк", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По словам главы региона, на предприятиях Липецкой области ощущается острый дефицит представителей рабочих специальностей, в частности, сварщиков. Их подготовкой занимается Липецкий индустриально-строительный колледж. Ежегодно оттуда выходит около 50 дипломированных специалистов, но спрос на них остается высоким. Артамонов отметил, что сегодня на предприятиях Липецкой области открыты более 100 вакансий сварщиков, в том числе, и на ОЭЗ "Липецк". В связи с этим представители некоторых предприятий–резидентов договорились с колледжем о сотрудничестве, предложив свои площадки для прохождения практики с возможностью последующего трудоустройства выпускников.Глава региона поддержал такой подход к решению кадрового вопроса предприятий и поддержки молодых специалистов."Налаженные деловые контакты с работодателями помогут выпускникам быстрее найти высокооплачиваемую работу по специальности", - подчеркнул Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
14:33 18.08.2022
 

Выпускники колледжей Липецкой области получат гарантию трудоустройства

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Выпускники техникумов и колледжей Липецкой области в ближайшем будущем получат гарантированное трудоустройство на промышленных предприятиях региона, в частности, на ОЭЗ "Липецк", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По словам главы региона, на предприятиях Липецкой области ощущается острый дефицит представителей рабочих специальностей, в частности, сварщиков. Их подготовкой занимается Липецкий индустриально-строительный колледж. Ежегодно оттуда выходит около 50 дипломированных специалистов, но спрос на них остается высоким. Артамонов отметил, что сегодня на предприятиях Липецкой области открыты более 100 вакансий сварщиков, в том числе, и на ОЭЗ "Липецк". В связи с этим представители некоторых предприятий–резидентов договорились с колледжем о сотрудничестве, предложив свои площадки для прохождения практики с возможностью последующего трудоустройства выпускников.
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21 июля, 12:48Липецкая область
В Липецкой области начинающих предпринимателей поддержат грантами
Глава региона поддержал такой подход к решению кадрового вопроса предприятий и поддержки молодых специалистов.
"Налаженные деловые контакты с работодателями помогут выпускникам быстрее найти высокооплачиваемую работу по специальности", - подчеркнул Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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