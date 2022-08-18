https://ria.ru/20220818/trass-1810517596.html

Трасс, возможно, не посещала МИД с конца июля, сообщили СМИ

Трасс, возможно, не посещала МИД с конца июля, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.08.2022

Трасс, возможно, не посещала МИД с конца июля, сообщили СМИ

Глава британского МИД Лиз Трасс, возможно, не посещала рабочее место с конца июля в связи с участием в гонке за пост премьера, сообщает издание inews. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T16:53

2022-08-18T16:53

2022-08-18T17:01

в мире

борис джонсон

великобритания

лиз трасс

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава британского МИД Лиз Трасс, возможно, не посещала рабочее место с конца июля в связи с участием в гонке за пост премьера, сообщает издание inews."Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития (FCDO) еще не уточнило, сколько дней Трасс провела в своем департаменте в Уайтхолле с тех пор, как начала предвыборную кампанию, и не подтвердило, находилась ли она вообще на рабочем месте с тех пор, как 28 июля состоялись первые предвыборные выступления", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что у сотрудников МИД на прошлой неделе были худшие среди всех правительственных ведомств показатели посещаемости рабочих мест. Работники ведомства хуже всех посещают офисы с 28 июля. Согласно изданию, примерно две трети сотрудников МИД работают из дома.По словам одного из источников, до назначения нового премьера министерство вряд ли многого добьется.Сообщается, что после объявления Борисом Джонсоном об отставке показатели посещаемости рабочих мест в правительственных ведомствах резко снизились.

https://ria.ru/20220814/trass-1809445946.html

https://ria.ru/20220813/trass-1809321318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, борис джонсон, великобритания, лиз трасс