В приложении "Метро Москвы" появятся билеты на речной транспорт
В приложении "Метро Москвы" можно будет купить билеты на речной транспорт
Кремлевская набережная в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Москвичи и гости столицы через приложение "Метро Москвы" смогут покупать билеты на столичный речной транспорт, сообщается на портале мэра Москвы.
"В приложении "Метро Москвы" появилась новая функция. Теперь с его помощью можно приобрести билеты на речной транспорт. Услуга доступна для всех пользователей приложения. Они могут быстро выбрать маршрут, дату и время поездки на речном трамвае или теплоходе и моментально оплатить проезд", - говорится на сайте.
В материале сообщается, что на данный момент в приложении есть 11 маршрутов поездок на речных трамваях и теплоходах: семь прогулочных, три банкетных и один маршрут-переправа. Можно выбрать прогулочные маршруты "Северный", "Коломенский", "Круговой", "Центральный", "Исторический", "Серебряный бор", "Северный речной вокзал — Химки" или воспользоваться переправой от Северного речного вокзала до причала Захарково. Также к услугам пользователей речные прогулки с банкетом: их выбирают те, кто желает отпраздновать на борту теплохода свадьбу или юбилей. Купить билет можно с помощью банковской карты.
"По поручению Сергея Собянина мы делаем инновационный речной транспорт максимально удобным для пассажиров. В том числе предлагаем разные варианты для удаленной покупки билетов. С помощью мобильного приложения "Метро Москвы" пассажиры могут заранее построить маршрут и сэкономить время на оплате проезда. Каждый месяц более 1,5 миллиона людей пользуются удобными сервисами приложения московского метро", — заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся на сайте.