https://ria.ru/20220818/transport-1810362486.html

В приложении "Метро Москвы" появятся билеты на речной транспорт

В приложении "Метро Москвы" появятся билеты на речной транспорт - РИА Новости, 18.08.2022

В приложении "Метро Москвы" появятся билеты на речной транспорт

Москвичи и гости столицы через приложение "Метро Москвы" смогут покупать билеты на столичный речной транспорт, сообщается на портале мэра Москвы. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T08:51

2022-08-18T08:51

2022-08-18T08:51

общество

сергей собянин

максим ликсутов

москва

северный речной вокзал

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Москвичи и гости столицы через приложение "Метро Москвы" смогут покупать билеты на столичный речной транспорт, сообщается на портале мэра Москвы."В приложении "Метро Москвы" появилась новая функция. Теперь с его помощью можно приобрести билеты на речной транспорт. Услуга доступна для всех пользователей приложения. Они могут быстро выбрать маршрут, дату и время поездки на речном трамвае или теплоходе и моментально оплатить проезд", - говорится на сайте.В материале сообщается, что на данный момент в приложении есть 11 маршрутов поездок на речных трамваях и теплоходах: семь прогулочных, три банкетных и один маршрут-переправа. Можно выбрать прогулочные маршруты "Северный", "Коломенский", "Круговой", "Центральный", "Исторический", "Серебряный бор", "Северный речной вокзал — Химки" или воспользоваться переправой от Северного речного вокзала до причала Захарково. Также к услугам пользователей речные прогулки с банкетом: их выбирают те, кто желает отпраздновать на борту теплохода свадьбу или юбилей. Купить билет можно с помощью банковской карты."По поручению Сергея Собянина мы делаем инновационный речной транспорт максимально удобным для пассажиров. В том числе предлагаем разные варианты для удаленной покупки билетов. С помощью мобильного приложения "Метро Москвы" ‎пассажиры могут заранее построить маршрут и сэкономить время на оплате проезда. Каждый месяц более 1,5 миллиона людей пользуются удобными сервисами приложения московского метро", — заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся на сайте.

https://radiosputnik.ria.ru/20220815/zona-1809741938.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, сергей собянин, максим ликсутов , москва, северный речной вокзал