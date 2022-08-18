https://ria.ru/20220818/tankovyy-1810368962.html

Шестой день индивидуальных гонок "Танкового биатлона" в Алабино. Трансляция

Шестой день индивидуальных гонок "Танкового биатлона" в Алабино. Трансляция - РИА Новости, 18.08.2022

Шестой день индивидуальных гонок "Танкового биатлона" в Алабино. Трансляция

Танковый биатлон — соревнования между танковыми экипажами в искусстве вождения танка и точности стрельбы из установленного на машинах основного и... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T10:02

2022-08-18T10:02

2022-08-18T10:02

сергей шойгу

форум "армия-2022"

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Танковый биатлон — соревнования между танковыми экипажами в искусстве вождения танка и точности стрельбы из установленного на машинах основного и дополнительного оружия среди разных стран.Автор идеи этого состязания — глава российского Минобороны Сергей Шойгу. Первый танковый биатлон состоялся в 2013 году

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей шойгу, форум "армия-2022", видео