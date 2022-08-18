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Шестой день индивидуальных гонок "Танкового биатлона" в Алабино. Трансляция - РИА Новости, 18.08.2022
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Шестой день индивидуальных гонок "Танкового биатлона" в Алабино. Трансляция
Шестой день индивидуальных гонок "Танкового биатлона" в Алабино. Трансляция - РИА Новости, 18.08.2022
Шестой день индивидуальных гонок "Танкового биатлона" в Алабино. Трансляция
Танковый биатлон — соревнования между танковыми экипажами в искусстве вождения танка и точности стрельбы из установленного на машинах основного и... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:02
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сергей шойгу
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Танковый биатлон — соревнования между танковыми экипажами в искусстве вождения танка и точности стрельбы из установленного на машинах основного и дополнительного оружия среди разных стран.Автор идеи этого состязания — глава российского Минобороны Сергей Шойгу. Первый танковый биатлон состоялся в 2013 году
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5
4.7
96
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353
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LIVE: Шестой день индивидуальных гонок "Танкового биатлона" в Алабино
LIVE: Шестой день индивидуальных гонок "Танкового биатлона" в Алабино
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сергей шойгу, форум "армия-2022", видео
Сергей Шойгу, Форум "Армия-2022"
Шестой день индивидуальных гонок "Танкового биатлона" в Алабино. Трансляция
Танковый биатлон — соревнования между танковыми экипажами в искусстве вождения танка и точности стрельбы из установленного на машинах основного и дополнительного оружия среди разных стран.
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10:02 18.08.2022
 

Шестой день индивидуальных гонок "Танкового биатлона" в Алабино. Трансляция

Читать ria.ru в
Танковый биатлон — соревнования между танковыми экипажами в искусстве вождения танка и точности стрельбы из установленного на машинах основного и дополнительного оружия среди разных стран.
Автор идеи этого состязания — глава российского Минобороны Сергей Шойгу. Первый танковый биатлон состоялся в 2013 году
 
Сергей ШойгуФорум "Армия-2022"
 
 
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