https://ria.ru/20220818/tankovyy-1810368962.html
Шестой день индивидуальных гонок "Танкового биатлона" в Алабино. Трансляция
Шестой день индивидуальных гонок "Танкового биатлона" в Алабино. Трансляция - РИА Новости, 18.08.2022
Шестой день индивидуальных гонок "Танкового биатлона" в Алабино. Трансляция
Танковый биатлон — соревнования между танковыми экипажами в искусстве вождения танка и точности стрельбы из установленного на машинах основного и... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:02
2022-08-18T10:02
2022-08-18T10:02
сергей шойгу
форум "армия-2022"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810367289_0:33:640:393_1920x0_80_0_0_4431182932ed2476a821904e2414a1b5.jpg
Танковый биатлон — соревнования между танковыми экипажами в искусстве вождения танка и точности стрельбы из установленного на машинах основного и дополнительного оружия среди разных стран.Автор идеи этого состязания — глава российского Минобороны Сергей Шойгу. Первый танковый биатлон состоялся в 2013 году
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810367289_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_79b3420c63b107ad0ccd4eb0dcd55441.jpg
LIVE: Шестой день индивидуальных гонок "Танкового биатлона" в Алабино
LIVE: Шестой день индивидуальных гонок "Танкового биатлона" в Алабино
2022-08-18T10:02
true
PT79M43S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, форум "армия-2022", видео
Сергей Шойгу, Форум "Армия-2022"
Шестой день индивидуальных гонок "Танкового биатлона" в Алабино. Трансляция
Танковый биатлон — соревнования между танковыми экипажами в искусстве вождения танка и точности стрельбы из установленного на машинах основного и дополнительного оружия среди разных стран.
2022-08-18T10:02
true
PT79M43S
Шестой день индивидуальных гонок "Танкового биатлона" в Алабино. Трансляция
Танковый биатлон — соревнования между танковыми экипажами в искусстве вождения танка и точности стрельбы из установленного на машинах основного и дополнительного оружия среди разных стран.
Автор идеи этого состязания — глава российского Минобороны Сергей Шойгу. Первый танковый биатлон состоялся в 2013 году