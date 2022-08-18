Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал помочь судоверфи "Звезда" выполнить ожидания "Новатэка" - РИА Новости, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220818/tankery-1810613004.html
Путин призвал помочь судоверфи "Звезда" выполнить ожидания "Новатэка"
Путин призвал помочь судоверфи "Звезда" выполнить ожидания "Новатэка" - РИА Новости, 18.08.2022
Путин призвал помочь судоверфи "Звезда" выполнить ожидания "Новатэка"
Правительство РФ должно помочь судоверфи "Звезда" максимально выполнить ожидания "Новатэка" по строительству танкеров для перевозки СПГ, заявил президент России РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T22:19
2022-08-18T22:20
экономика
новатэк
совкомфлот
арктик спг - 2
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748349665_0:192:1024:768_1920x0_80_0_0_b508c015f7c77554d083f9be4eb00b6d.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Правительство РФ должно помочь судоверфи "Звезда" максимально выполнить ожидания "Новатэка" по строительству танкеров для перевозки СПГ, заявил президент России Владимир Путин.Сейчас на судостроительном комплексе "Звезда" идет строительство 15 газовозов нового поколения для проекта "Арктик СПГ 2". Суда будут поставлены "Совкомфлоту" (головное судно) и совместному предприятию "Совкомфлота" и "Новатэка" ООО "СМАРТ СПГ" (остальные 14 судов).
https://ria.ru/20210902/sudostroenie-1748350981.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748349665_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c1f7a6f6e531a9013331e70413d52dc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, новатэк, совкомфлот, арктик спг - 2, россия, владимир путин
Экономика, Новатэк, Совкомфлот, Арктик СПГ - 2, Россия, Владимир Путин
22:19 18.08.2022 (обновлено: 22:20 18.08.2022)
 
Путин призвал помочь судоверфи "Звезда" выполнить ожидания "Новатэка"

Путин призвал помочь "Звезде" выполнить заказ "Новатэка" по строительству танкеров для СПГ

© Фото : пресс-служба РоснефтиСудоверфь "Звезда"
Судоверфь Звезда - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : пресс-служба Роснефти
Судоверфь "Звезда". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Правительство РФ должно помочь судоверфи "Звезда" максимально выполнить ожидания "Новатэка" по строительству танкеров для перевозки СПГ, заявил президент России Владимир Путин.
"Не пустые слова, что мы много делаем, чтобы проект "Звезда" состоялся, в том числе это касается и пакета заказов... Но нужно сделать все. А правительство должно помочь "Звезде", чтобы по максимуму выполнить ожидания заказчика. Потому что если "Новатэк" выполнит свои планы создания новой площадки по производству СПГ... продукты надо возить, что им делать. Я вас прошу все усилия предпринять, чтобы проекты были реализованы", - сказал президент на совещании по судостроению.
Сейчас на судостроительном комплексе "Звезда" идет строительство 15 газовозов нового поколения для проекта "Арктик СПГ 2". Суда будут поставлены "Совкомфлоту" (головное судно) и совместному предприятию "Совкомфлота" и "Новатэка" ООО "СМАРТ СПГ" (остальные 14 судов).
На судоверфи Звезда спустили на воду второй танкер типа Афрамакс - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября 2021, 13:25
На судоверфи "Звезда" спустили на воду второй танкер типа "Афрамакс"
 
ЭкономикаНоватэкСовкомфлотАрктик СПГ - 2РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала