Путин призвал помочь судоверфи "Звезда" выполнить ожидания "Новатэка"

"Не пустые слова, что мы много делаем, чтобы проект "Звезда" состоялся, в том числе это касается и пакета заказов... Но нужно сделать все. А правительство должно помочь "Звезде", чтобы по максимуму выполнить ожидания заказчика. Потому что если "Новатэк" выполнит свои планы создания новой площадки по производству СПГ... продукты надо возить, что им делать. Я вас прошу все усилия предпринять, чтобы проекты были реализованы", - сказал президент на совещании по судостроению.