22:19 18.08.2022 (обновлено: 22:20 18.08.2022)
Путин призвал помочь судоверфи "Звезда" выполнить ожидания "Новатэка"
Путин призвал помочь "Звезде" выполнить заказ "Новатэка" по строительству танкеров для СПГ
© Фото : пресс-служба РоснефтиСудоверфь "Звезда"
© Фото : пресс-служба Роснефти
Судоверфь "Звезда". Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Правительство РФ должно помочь судоверфи "Звезда" максимально выполнить ожидания "Новатэка" по строительству танкеров для перевозки СПГ, заявил президент России Владимир Путин.
"Не пустые слова, что мы много делаем, чтобы проект "Звезда" состоялся, в том числе это касается и пакета заказов... Но нужно сделать все. А правительство должно помочь "Звезде", чтобы по максимуму выполнить ожидания заказчика. Потому что если "Новатэк" выполнит свои планы создания новой площадки по производству СПГ... продукты надо возить, что им делать. Я вас прошу все усилия предпринять, чтобы проекты были реализованы", - сказал президент на совещании по судостроению.
Сейчас на судостроительном комплексе "Звезда" идет строительство 15 газовозов нового поколения для проекта "Арктик СПГ 2". Суда будут поставлены "Совкомфлоту" (головное судно) и совместному предприятию "Совкомфлота" и "Новатэка" ООО "СМАРТ СПГ" (остальные 14 судов).
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