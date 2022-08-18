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Сябитова снялась в кино - РИА Новости, 18.08.2022
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Шоубиз
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Сябитова снялась в кино
Сябитова снялась в кино - РИА Новости, 18.08.2022
Сябитова снялась в кино
Роза Сябитова рассказала, чем занимается, пока нет съемок "Давай поженимся". В то время, как Лариса Гузеева стала ведущей шоу "Голос. 60+", телесваха решила... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:26
2022-08-18T16:26
шоубиз
знаменитости
роза сябитова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Роза Сябитова рассказала, чем занимается, пока нет съемок "Давай поженимся". В то время, как Лариса Гузеева стала ведущей шоу "Голос. 60+", телесваха решила проявить себя в кино.В комментариях предположили, что чаще всего свахе предлагают роли успешных и самодостаточных женщин. Также Сябитова отметила, что "Давай поженимся" может снова появиться в эфире.Недавно она впервые стала бабушкой. Внучку ей подарила дочь Ксения.
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знаменитости, роза сябитова, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Роза Сябитова, Шоу-бизнес
16:26 18.08.2022
 
Сябитова снялась в кино

Роза Сябитова начала сниматься в кино во время простоя "Давай поженимся"

© РИА Новости / Алексей КуденкоРоза Сябитова
Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Роза Сябитова рассказала, чем занимается, пока нет съемок "Давай поженимся". В то время, как Лариса Гузеева стала ведущей шоу "Голос. 60+", телесваха решила проявить себя в кино.

"Периодически снимаюсь в кино и сериалах, мне нравится", – заявила Сябитова в соцсетях, показав кадры из гримвагена – специального автомобиля, который используют на съемках.

В комментариях предположили, что чаще всего свахе предлагают роли успешных и самодостаточных женщин. Также Сябитова отметила, что "Давай поженимся" может снова появиться в эфире.

"Не слушайте никого. Наша программа любима народом. Поэтому мы с Ларисой еще поработаем на радость вам. Просто наберитесь терпения. Все будет хорошо!" – написала Роза.

Недавно она впервые стала бабушкой. Внучку ей подарила дочь Ксения.
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16 августа, 09:59Шоубиз
Лариса Гузеева стала новой ведущей шоу "Голос.60+"
 
ШоубизЗнаменитостиРоза СябитоваШоу-бизнес
 
 
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