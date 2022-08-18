https://ria.ru/20220818/syabitova-1810500806.html
Сябитова снялась в кино
Сябитова снялась в кино - РИА Новости, 18.08.2022
Сябитова снялась в кино
Роза Сябитова рассказала, чем занимается, пока нет съемок "Давай поженимся". В то время, как Лариса Гузеева стала ведущей шоу "Голос. 60+", телесваха решила... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:26
2022-08-18T16:26
2022-08-18T16:26
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Роза Сябитова рассказала, чем занимается, пока нет съемок "Давай поженимся". В то время, как Лариса Гузеева стала ведущей шоу "Голос. 60+", телесваха решила проявить себя в кино.В комментариях предположили, что чаще всего свахе предлагают роли успешных и самодостаточных женщин. Также Сябитова отметила, что "Давай поженимся" может снова появиться в эфире.Недавно она впервые стала бабушкой. Внучку ей подарила дочь Ксения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шоубиз, Знаменитости, Роза Сябитова, Шоу-бизнес
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Роза Сябитова рассказала, чем занимается, пока нет съемок "Давай поженимся". В то время, как Лариса Гузеева стала ведущей шоу "Голос. 60+", телесваха решила проявить себя в кино.
"Периодически снимаюсь в кино и сериалах, мне нравится", – заявила Сябитова в соцсетях, показав кадры из гримвагена – специального автомобиля, который используют на съемках.
В комментариях предположили, что чаще всего свахе предлагают роли успешных и самодостаточных женщин. Также Сябитова отметила, что "Давай поженимся" может снова появиться в эфире.
"Не слушайте никого. Наша программа любима народом. Поэтому мы с Ларисой еще поработаем на радость вам. Просто наберитесь терпения. Все будет хорошо!" – написала Роза.
Недавно она впервые стала бабушкой. Внучку ей подарила
дочь Ксения.