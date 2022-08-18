https://ria.ru/20220818/svetlodarsk-1810613912.html

В Светлодарске сообщили о тяжелом состоянии шести пострадавших при обстреле

В Светлодарске сообщили о тяжелом состоянии шести пострадавших при обстреле - РИА Новости, 18.08.2022

В Светлодарске сообщили о тяжелом состоянии шести пострадавших при обстреле

Шесть из 12 пострадавших от обстрела украинскими силовиками Светлодарска в ДНР, находятся в тяжелом состоянии, сообщил главврач центральной городской больницы... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T22:33

2022-08-18T22:33

2022-08-18T22:33

специальная военная операция на украине

светлодарск

донецк (днр)

луганская народная республика

в мире

украина

вооруженные силы украины

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СВЕТЛОДАРСК (ДНР), 18 авг - РИА Новости. Шесть из 12 пострадавших от обстрела украинскими силовиками Светлодарска в ДНР, находятся в тяжелом состоянии, сообщил главврач центральной городской больницы Светлодарска Генадий Гуржий.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что в 9.50 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Светлодарск, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров в реультате чего два человека погибли, в том числе и ребенок, и 12 были ранены."Пострадавшие, которые к нам поступили - различной степени тяжести. Часть из них отправлены в город Донецк, часть отправлено в Енакиевскую городскую больницу, часть оставлены у нас. Из 12 - тяжелых шесть человек", - рассказал главврач журналистам.

https://ria.ru/20220725/dnr-1804722637.html

светлодарск

донецк (днр)

луганская народная республика

украина

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светлодарск, донецк (днр), луганская народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины