https://ria.ru/20220818/svetlodarsk-1810613912.html
В Светлодарске сообщили о тяжелом состоянии шести пострадавших при обстреле
В Светлодарске сообщили о тяжелом состоянии шести пострадавших при обстреле - РИА Новости, 18.08.2022
В Светлодарске сообщили о тяжелом состоянии шести пострадавших при обстреле
Шесть из 12 пострадавших от обстрела украинскими силовиками Светлодарска в ДНР, находятся в тяжелом состоянии, сообщил главврач центральной городской больницы... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T22:33
2022-08-18T22:33
2022-08-18T22:33
специальная военная операция на украине
светлодарск
донецк (днр)
луганская народная республика
в мире
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791053058_0:326:3062:2048_1920x0_80_0_0_e6aaeb21cd9d030f2dbaffa5e68618c0.jpg
СВЕТЛОДАРСК (ДНР), 18 авг - РИА Новости. Шесть из 12 пострадавших от обстрела украинскими силовиками Светлодарска в ДНР, находятся в тяжелом состоянии, сообщил главврач центральной городской больницы Светлодарска Генадий Гуржий.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что в 9.50 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Светлодарск, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров в реультате чего два человека погибли, в том числе и ребенок, и 12 были ранены."Пострадавшие, которые к нам поступили - различной степени тяжести. Часть из них отправлены в город Донецк, часть отправлено в Енакиевскую городскую больницу, часть оставлены у нас. Из 12 - тяжелых шесть человек", - рассказал главврач журналистам.
https://ria.ru/20220725/dnr-1804722637.html
светлодарск
донецк (днр)
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791053058_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_c4bd508ef835005bb9574f78f689e5ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлодарск, донецк (днр), луганская народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Светлодарск, Донецк (ДНР), Луганская Народная Республика, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
В Светлодарске сообщили о тяжелом состоянии шести пострадавших при обстреле
В Светлодарске сообщили о тяжелом состоянии шести пострадавших при обстреле со стороны ВСУ