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В Светлодарске сообщили о тяжелом состоянии шести пострадавших при обстреле - РИА Новости, 18.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/svetlodarsk-1810613912.html
В Светлодарске сообщили о тяжелом состоянии шести пострадавших при обстреле
В Светлодарске сообщили о тяжелом состоянии шести пострадавших при обстреле - РИА Новости, 18.08.2022
В Светлодарске сообщили о тяжелом состоянии шести пострадавших при обстреле
Шесть из 12 пострадавших от обстрела украинскими силовиками Светлодарска в ДНР, находятся в тяжелом состоянии, сообщил главврач центральной городской больницы... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T22:33
2022-08-18T22:33
специальная военная операция на украине
светлодарск
донецк (днр)
луганская народная республика
в мире
украина
вооруженные силы украины
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СВЕТЛОДАРСК (ДНР), 18 авг - РИА Новости. Шесть из 12 пострадавших от обстрела украинскими силовиками Светлодарска в ДНР, находятся в тяжелом состоянии, сообщил главврач центральной городской больницы Светлодарска Генадий Гуржий.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что в 9.50 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Светлодарск, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров в реультате чего два человека погибли, в том числе и ребенок, и 12 были ранены."Пострадавшие, которые к нам поступили - различной степени тяжести. Часть из них отправлены в город Донецк, часть отправлено в Енакиевскую городскую больницу, часть оставлены у нас. Из 12 - тяжелых шесть человек", - рассказал главврач журналистам.
https://ria.ru/20220725/dnr-1804722637.html
светлодарск
донецк (днр)
луганская народная республика
украина
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светлодарск, донецк (днр), луганская народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Светлодарск, Донецк (ДНР), Луганская Народная Республика, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
22:33 18.08.2022
 
В Светлодарске сообщили о тяжелом состоянии шести пострадавших при обстреле

В Светлодарске сообщили о тяжелом состоянии шести пострадавших при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль на въезде в Светлодарск
Автомобиль на въезде в Светлодарск - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль на въезде в Светлодарск. Архивное фото
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СВЕТЛОДАРСК (ДНР), 18 авг - РИА Новости. Шесть из 12 пострадавших от обстрела украинскими силовиками Светлодарска в ДНР, находятся в тяжелом состоянии, сообщил главврач центральной городской больницы Светлодарска Генадий Гуржий.
Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что в 9.50 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Светлодарск, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров в реультате чего два человека погибли, в том числе и ребенок, и 12 были ранены.
"Пострадавшие, которые к нам поступили - различной степени тяжести. Часть из них отправлены в город Донецк, часть отправлено в Енакиевскую городскую больницу, часть оставлены у нас. Из 12 - тяжелых шесть человек", - рассказал главврач журналистам.
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Союзные войска проводят зачистку на Углегорской ТЭС в Светлодарске
 
Специальная военная операция на УкраинеСветлодарскДонецк (ДНР)Луганская Народная РеспубликаВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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