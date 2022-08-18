https://ria.ru/20220818/sudostroenie-1810564667.html
Путин призвал сделать все для выполнения программ в судостроении
Путин призвал сделать все для выполнения программ в судостроении - РИА Новости, 18.08.2022
Путин призвал сделать все для выполнения программ в судостроении
Замещение иностранной техники скажется на сроках и затратах при постройке судов, но нужно сделать все для выполнения программ, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T18:12
2022-08-18T18:12
2022-08-18T18:21
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Замещение иностранной техники скажется на сроках и затратах при постройке судов, но нужно сделать все для выполнения программ, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию судостроительной отрасли."Отмечу, что замещение иностранной техники и комплектующих в производстве рыболовных, да и других гражданских судов может повлиять на параметры уже запущенных проектов. Это очевидно. Я имею в виду сроки и затраты на перепроектирование, что крайне важно для заказчиков судов, для бизнеса", - сказал Путин.По его словам, коллеги с мест уже докладывают о переносах заявленных сроков постройки судов и изменения ряда других показателей."Я обращаю внимание всех коллег, прежде всего, конечно, правительства, и, конечно, предприятий судостроения. Нужно сделать все, чтобы обеспечить выполнение производственных программ, свести к минимуму, ясно, что все свести к минимуму невозможно, но свести к минимуму влияние текущих негативных факторов, а также избежать их повторения в будущем", - сказал Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
18:12 18.08.2022 (обновлено: 18:21 18.08.2022)
Путин призвал сделать все для выполнения программ в судостроении
Путин: замещение иностранной техники скажется на сроках и затратах при постройке судов
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Замещение иностранной техники скажется на сроках и затратах при постройке судов, но нужно сделать все для выполнения программ, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию судостроительной отрасли.
"Отмечу, что замещение иностранной техники и комплектующих в производстве рыболовных, да и других гражданских судов может повлиять на параметры уже запущенных проектов. Это очевидно. Я имею в виду сроки и затраты на перепроектирование, что крайне важно для заказчиков судов, для бизнеса", - сказал Путин
.
По его словам, коллеги с мест уже докладывают о переносах заявленных сроков постройки судов и изменения ряда других показателей.
"Я обращаю внимание всех коллег, прежде всего, конечно, правительства, и, конечно, предприятий судостроения. Нужно сделать все, чтобы обеспечить выполнение производственных программ, свести к минимуму, ясно, что все свести к минимуму невозможно, но свести к минимуму влияние текущих негативных факторов, а также избежать их повторения в будущем", - сказал Путин.