https://ria.ru/20220818/sudostroenie-1810564667.html

Путин призвал сделать все для выполнения программ в судостроении

Путин призвал сделать все для выполнения программ в судостроении - РИА Новости, 18.08.2022

Путин призвал сделать все для выполнения программ в судостроении

Замещение иностранной техники скажется на сроках и затратах при постройке судов, но нужно сделать все для выполнения программ, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T18:12

2022-08-18T18:12

2022-08-18T18:21

владимир путин

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808336284_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_bad2f95d00bece3fee239b52c16e589c.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Замещение иностранной техники скажется на сроках и затратах при постройке судов, но нужно сделать все для выполнения программ, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию судостроительной отрасли."Отмечу, что замещение иностранной техники и комплектующих в производстве рыболовных, да и других гражданских судов может повлиять на параметры уже запущенных проектов. Это очевидно. Я имею в виду сроки и затраты на перепроектирование, что крайне важно для заказчиков судов, для бизнеса", - сказал Путин.По его словам, коллеги с мест уже докладывают о переносах заявленных сроков постройки судов и изменения ряда других показателей."Я обращаю внимание всех коллег, прежде всего, конечно, правительства, и, конечно, предприятий судостроения. Нужно сделать все, чтобы обеспечить выполнение производственных программ, свести к минимуму, ясно, что все свести к минимуму невозможно, но свести к минимуму влияние текущих негативных факторов, а также избежать их повторения в будущем", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220731/doktrina-1806209586.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, экономика, россия