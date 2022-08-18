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Путин проводит совещание по судостроению - РИА Новости, 18.08.2022
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Путин проводит совещание по судостроению
Путин проводит совещание по судостроению - РИА Новости, 18.08.2022
Путин проводит совещание по судостроению
Президент России Владимир Путин в четверг проводит совещание по судостроению, где намерен обсудить вызовы перед производителями и заказчиками судов. РИА Новости, 18.08.2022
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владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проводит совещание по судостроению, где намерен обсудить вызовы перед производителями и заказчиками судов.Также президент подчеркнул значимость этой отрасли для многих сфер."Не буду лишний раз заострять внимание на том, насколько важна и значима стабильная, надежная работа судостроителей для увеличения объемов рыбного промысла, экспорта отечественных товаров и укрепления всей системы грузоперевозок, для загрузки смежных отраслей и развития профессионального инженерного образования в нашей стране", - отметил Путин.
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
18:11 18.08.2022 (обновлено: 19:32 18.08.2022)
 
Путин проводит совещание по судостроению

Путин обсудит на совещании вызовы перед производителями и заказчиками судов

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития судостроительной промышленности
 Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития судостроительной промышленности - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития судостроительной промышленности
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проводит совещание по судостроению, где намерен обсудить вызовы перед производителями и заказчиками судов.
"Сегодня рассмотрим ситуацию в судостроении, обсудим, с какими вызовами сталкиваются российские верфи, производители и заказчики судов, и, конечно, какие стратегические задачи стоят перед отраслью, прежде всего перед ее гражданским сегментом", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам судостроения.
Также президент подчеркнул значимость этой отрасли для многих сфер.
"Не буду лишний раз заострять внимание на том, насколько важна и значима стабильная, надежная работа судостроителей для увеличения объемов рыбного промысла, экспорта отечественных товаров и укрепления всей системы грузоперевозок, для загрузки смежных отраслей и развития профессионального инженерного образования в нашей стране", - отметил Путин.
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