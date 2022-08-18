https://ria.ru/20220818/sudostroenie-1810563904.html

Путин проводит совещание по судостроению

Путин проводит совещание по судостроению - РИА Новости, 18.08.2022

Путин проводит совещание по судостроению

Президент России Владимир Путин в четверг проводит совещание по судостроению, где намерен обсудить вызовы перед производителями и заказчиками судов. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T18:11

2022-08-18T18:11

2022-08-18T19:32

владимир путин

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810580732_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_b0ccfb451e8a5c939f8af15a7f928106.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проводит совещание по судостроению, где намерен обсудить вызовы перед производителями и заказчиками судов.Также президент подчеркнул значимость этой отрасли для многих сфер."Не буду лишний раз заострять внимание на том, насколько важна и значима стабильная, надежная работа судостроителей для увеличения объемов рыбного промысла, экспорта отечественных товаров и укрепления всей системы грузоперевозок, для загрузки смежных отраслей и развития профессионального инженерного образования в нашей стране", - отметил Путин.

https://ria.ru/20220731/doktrina-1806209586.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, экономика