https://ria.ru/20220818/sudostroenie-1810563452.html

Путин призвал добиться технологического суверенитета в судостроении

Путин призвал добиться технологического суверенитета в судостроении - РИА Новости, 18.08.2022

Путин призвал добиться технологического суверенитета в судостроении

Действия западных стран продемонстрировали, что России необходимо развивать собственные судостроительные технологии, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T18:10

2022-08-18T18:10

2022-08-18T19:06

владимир путин

россия

экономика

технологии

денис мантуров

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810579753_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_de5ad937b25974c5f7cfa058c85363f7.jpg

СОЧИ, 18 авг — РИА Новости. Действия западных стран продемонстрировали, что России необходимо развивать собственные судостроительные технологии, заявил президент Владимир Путин.Путин рассказал, что иностранные партнеры не выполняют свои обязательства по поставкам "ввиду чисто политических, конъюнктурных сиюминутных соображений и причин".По его словам, необходимо добиваться локализации как можно большего числа операций по оснащению, дооборудованию и ремонту судов. Российский лидер подчеркнул, что в стране есть все необходимое для уверенного долгосрочного развития судостроения.Кроме того, президент отметил, что замещение иностранной техники скажется на сроках и затратах при постройке судов. При этом он призвал свести к минимуму влияние негативных факторов и добиться выполнения намеченных планов в судостроении.Также Путин заявил о необходимости поддержать модернизацию верфей для судостроения.Помимо этого, он призвал предусмотреть удобные финансовые механизмы, которые обеспечат развитие отрасли.В свою очередь, вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что ведомство разработало и согласовало с Минфином программу льготного лизинга судов с привлечением средств ФНБ по ставке 1,5 процента годовых.Также он отметил высокую загрузку мощностей на отечественных судостроительных предприятиях: в разных стадиях строительства находятся около 300 судов и морской техники. Кроме того, Мантуров подчеркнул, что среди государственных и частных заказчиков, по данным Минпромторга, есть спрос более чем на 700 судов до 2035 года.

https://ria.ru/20220731/doktrina-1806209586.html

https://ria.ru/20220731/doktrina-1806216157.html

https://ria.ru/20220731/doktrina-1806191423.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин заявил, что России нужно добиться технологического суверенитета в судостроении Путин заявил, что России нужно добиться технологического суверенитета в судостроении 2022-08-18T18:10 true PT0M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, экономика, технологии, денис мантуров, министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)