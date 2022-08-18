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Путин призвал добиться технологического суверенитета в судостроении - РИА Новости, 18.08.2022
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Путин призвал добиться технологического суверенитета в судостроении
Путин призвал добиться технологического суверенитета в судостроении - РИА Новости, 18.08.2022
Путин призвал добиться технологического суверенитета в судостроении
Действия западных стран продемонстрировали, что России необходимо развивать собственные судостроительные технологии, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T18:10
2022-08-18T19:06
владимир путин
россия
экономика
технологии
денис мантуров
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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СОЧИ, 18 авг — РИА Новости. Действия западных стран продемонстрировали, что России необходимо развивать собственные судостроительные технологии, заявил президент Владимир Путин.Путин рассказал, что иностранные партнеры не выполняют свои обязательства по поставкам "ввиду чисто политических, конъюнктурных сиюминутных соображений и причин".По его словам, необходимо добиваться локализации как можно большего числа операций по оснащению, дооборудованию и ремонту судов. Российский лидер подчеркнул, что в стране есть все необходимое для уверенного долгосрочного развития судостроения.Кроме того, президент отметил, что замещение иностранной техники скажется на сроках и затратах при постройке судов. При этом он призвал свести к минимуму влияние негативных факторов и добиться выполнения намеченных планов в судостроении.Также Путин заявил о необходимости поддержать модернизацию верфей для судостроения.Помимо этого, он призвал предусмотреть удобные финансовые механизмы, которые обеспечат развитие отрасли.В свою очередь, вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что ведомство разработало и согласовало с Минфином программу льготного лизинга судов с привлечением средств ФНБ по ставке 1,5 процента годовых.Также он отметил высокую загрузку мощностей на отечественных судостроительных предприятиях: в разных стадиях строительства находятся около 300 судов и морской техники. Кроме того, Мантуров подчеркнул, что среди государственных и частных заказчиков, по данным Минпромторга, есть спрос более чем на 700 судов до 2035 года.
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Путин заявил, что России нужно добиться технологического суверенитета в судостроении
Путин заявил, что России нужно добиться технологического суверенитета в судостроении
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владимир путин, россия, экономика, технологии, денис мантуров, министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Владимир Путин, Россия, Экономика, Технологии, Денис Мантуров, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
18:10 18.08.2022 (обновлено: 19:06 18.08.2022)
 
Путин призвал добиться технологического суверенитета в судостроении

Президент Путин заявил о необходимости суверенитета в судостроении по значимым технологиям

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СОЧИ, 18 авг — РИА Новости. Действия западных стран продемонстрировали, что России необходимо развивать собственные судостроительные технологии, заявил президент Владимир Путин.

"Подчеркну: ситуация в мире, поведение наших западных партнеров вновь показали, что мы должны более активно развивать собственные компетенции в области судостроения. Я уже много раз говорил об этом. Все импортозаместить невозможно, да и не нужно этого делать. Но добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования, по самым значимым производственным процессам и технологиям нужно", — сказал он на совещании по развитию судостроительной отрасли.

Путин рассказал, что иностранные партнеры не выполняют свои обязательства по поставкам "ввиду чисто политических, конъюнктурных сиюминутных соображений и причин".
По его словам, необходимо добиваться локализации как можно большего числа операций по оснащению, дооборудованию и ремонту судов. Российский лидер подчеркнул, что в стране есть все необходимое для уверенного долгосрочного развития судостроения.
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Кроме того, президент отметил, что замещение иностранной техники скажется на сроках и затратах при постройке судов. При этом он призвал свести к минимуму влияние негативных факторов и добиться выполнения намеченных планов в судостроении.
Также Путин заявил о необходимости поддержать модернизацию верфей для судостроения.

"Нужно верстать планы верфей, исходя из потребностей самих заказчиков — транспортных, рыбопромысловых, энергетических и других компаний".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
Помимо этого, он призвал предусмотреть удобные финансовые механизмы, которые обеспечат развитие отрасли.
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В свою очередь, вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что ведомство разработало и согласовало с Минфином программу льготного лизинга судов с привлечением средств ФНБ по ставке 1,5 процента годовых.
Также он отметил высокую загрузку мощностей на отечественных судостроительных предприятиях: в разных стадиях строительства находятся около 300 судов и морской техники. Кроме того, Мантуров подчеркнул, что среди государственных и частных заказчиков, по данным Минпромторга, есть спрос более чем на 700 судов до 2035 года.
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