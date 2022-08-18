https://ria.ru/20220818/stroitelstvo-1810382774.html
Глава Подмосковья: строительство медицинских объектов идет с опережением
Глава Подмосковья: строительство медицинских объектов идет с опережением - РИА Новости, 18.08.2022
Глава Подмосковья: строительство медицинских объектов идет с опережением
Строительство и капитальный ремонт медицинских объектов на территории Московской области идет с опережением графиков, рассказал в эфире радио Sputnik губернатор РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:29
2022-08-18T10:29
2022-08-18T10:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
красногорск
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Строительство и капитальный ремонт медицинских объектов на территории Московской области идет с опережением графиков, рассказал в эфире радио Sputnik губернатор Московской области Андрей Воробьев."Строители не подводят. Отечественные материалы тому залог. Всё, что касается вентиляции, автоматики - решения все найдены. Что касается капитального ремонта, то строители имеют единый стандарт, чтобы никакой самодеятельности лишней не было. И это позволяет также корректировать сроки в сторону сокращения", - сказал Воробьев.В качестве примера он привел строящуюся детскую больницу в Красногорске."Это объект 100 тысяч квадратных. метров. Задача амбициозная сдать его в 2024-м году. Это 28 профилей самый сложных и востребованных. В Московской области не было специализированной клиники для детей. Теперь она будет. Там будут работать 415 врачей и около тысячи медсестер", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20220817/volokolamsk-1810156844.html
московская область (подмосковье)
красногорск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, красногорск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Красногорск