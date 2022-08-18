16:31 18.08.2022 (обновлено: 16:58 18.08.2022)
В МИД оценили возможность прямого столкновения с США и НАТО
В МИД заявили, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Прямое столкновение с США и НАТО не в интересах Москвы, Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
"Подчеркну, что наши вооруженные силы оснащены современным и высокоточным обычным (не ядерным - ред.) вооружением, которое позволяет в полной мере реализовывать цели и задачи, поставленные президентом России в целях СВО на Украине. Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно, прямое столкновение с США и НАТО не в наших интересах", - сказал Нечаев на брифинге в четверг.
"Россия никогда не бряцала оружием, тем более ядерным. Но события на Украине, куда американцы и их союзники влезли по уши, снабжая режим в Киеве различными вооружениями, в том числе тяжелыми и ударными, наглядно показывают, что столкновение с коллективным Западом вполне реально", - добавил он.
Он отметил, что правящие в США, Великобритании и Евросоюзе либерал-глобалистские круги допускают разговоры о понижении порога применения ядерного оружия, подчеркнув, что подобные угрозы озвучивает не Россия. В ядерной войне не может быть победителей и она никогда не может быть развязана, заключил Нечаев.