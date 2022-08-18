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В МИД оценили возможность прямого столкновения с США и НАТО - РИА Новости, 18.08.2022
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В МИД оценили возможность прямого столкновения с США и НАТО
В МИД оценили возможность прямого столкновения с США и НАТО - РИА Новости, 18.08.2022
В МИД оценили возможность прямого столкновения с США и НАТО
Прямое столкновение с США и НАТО не в интересах Москвы, Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно, сообщил заместитель директора РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:31
2022-08-18T16:58
россия
сша
украина
нато
в мире
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Прямое столкновение с США и НАТО не в интересах Москвы, Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Подчеркну, что наши вооруженные силы оснащены современным и высокоточным обычным (не ядерным - ред.) вооружением, которое позволяет в полной мере реализовывать цели и задачи, поставленные президентом России в целях СВО на Украине. Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно, прямое столкновение с США и НАТО не в наших интересах", - сказал Нечаев на брифинге в четверг."Россия никогда не бряцала оружием, тем более ядерным. Но события на Украине, куда американцы и их союзники влезли по уши, снабжая режим в Киеве различными вооружениями, в том числе тяжелыми и ударными, наглядно показывают, что столкновение с коллективным Западом вполне реально", - добавил он.Он отметил, что правящие в США, Великобритании и Евросоюзе либерал-глобалистские круги допускают разговоры о понижении порога применения ядерного оружия, подчеркнув, что подобные угрозы озвучивает не Россия. В ядерной войне не может быть победителей и она никогда не может быть развязана, заключил Нечаев.
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россия, сша, украина, нато, в мире
Россия, США, Украина, НАТО, В мире
16:31 18.08.2022 (обновлено: 16:58 18.08.2022)
 
В МИД оценили возможность прямого столкновения с США и НАТО

В МИД заявили, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Прямое столкновение с США и НАТО не в интересах Москвы, Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
"Подчеркну, что наши вооруженные силы оснащены современным и высокоточным обычным (не ядерным - ред.) вооружением, которое позволяет в полной мере реализовывать цели и задачи, поставленные президентом России в целях СВО на Украине. Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно, прямое столкновение с США и НАТО не в наших интересах", - сказал Нечаев на брифинге в четверг.
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"Россия никогда не бряцала оружием, тем более ядерным. Но события на Украине, куда американцы и их союзники влезли по уши, снабжая режим в Киеве различными вооружениями, в том числе тяжелыми и ударными, наглядно показывают, что столкновение с коллективным Западом вполне реально", - добавил он.
Он отметил, что правящие в США, Великобритании и Евросоюзе либерал-глобалистские круги допускают разговоры о понижении порога применения ядерного оружия, подчеркнув, что подобные угрозы озвучивает не Россия. В ядерной войне не может быть победителей и она никогда не может быть развязана, заключил Нечаев.
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