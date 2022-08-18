https://ria.ru/20220818/spetsoperatsiya-1810377249.html

ВКС уничтожили свыше 80 украинских морских пехотинцев

ВКС уничтожили свыше 80 украинских морских пехотинцев - РИА Новости, 18.08.2022

ВКС уничтожили свыше 80 украинских морских пехотинцев

Ударами высокоточным оружием ВКС России по батальону украинских морских пехотинцев уничтожено свыше 80 человек, более 50 ранены, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T10:02

2022-08-18T10:02

2022-08-18T10:20

специальная военная операция на украине

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херсонская область

николаевская область

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Ударами высокоточным оружием ВКС России по батальону украинских морских пехотинцев уничтожено свыше 80 человек, более 50 ранены, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Ударами высокоточного оружия ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты в районах Белая Криница (Херсонская область) и Великое Артаково (Николаевская область) уничтожено свыше 80 националистов и более 50 ранено, отметили в министерстве.

https://ria.ru/20220818/spetsoperatsiya-1810376363.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, херсонская область , николаевская область, войска воздушно-космической обороны