https://ria.ru/20220818/spetsoperatsiya-1810377249.html
ВКС уничтожили свыше 80 украинских морских пехотинцев
ВКС уничтожили свыше 80 украинских морских пехотинцев - РИА Новости, 18.08.2022
ВКС уничтожили свыше 80 украинских морских пехотинцев
Ударами высокоточным оружием ВКС России по батальону украинских морских пехотинцев уничтожено свыше 80 человек, более 50 ранены, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:02
2022-08-18T10:02
2022-08-18T10:20
специальная военная операция на украине
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николаевская область
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Ударами высокоточным оружием ВКС России по батальону украинских морских пехотинцев уничтожено свыше 80 человек, более 50 ранены, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Ударами высокоточного оружия ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты в районах Белая Криница (Херсонская область) и Великое Артаково (Николаевская область) уничтожено свыше 80 националистов и более 50 ранено, отметили в министерстве.
https://ria.ru/20220818/spetsoperatsiya-1810376363.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, херсонская область , николаевская область, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Николаевская область, Войска воздушно-космической обороны
10:02 18.08.2022 (обновлено: 10:20 18.08.2022)
ВКС уничтожили свыше 80 украинских морских пехотинцев
Минобороны: ВКС уничтожили свыше 80 украинских морских пехотинцев, более 50 человек ранены