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ВКС уничтожили свыше 80 украинских морских пехотинцев - РИА Новости, 18.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/spetsoperatsiya-1810377249.html
ВКС уничтожили свыше 80 украинских морских пехотинцев
ВКС уничтожили свыше 80 украинских морских пехотинцев - РИА Новости, 18.08.2022
ВКС уничтожили свыше 80 украинских морских пехотинцев
Ударами высокоточным оружием ВКС России по батальону украинских морских пехотинцев уничтожено свыше 80 человек, более 50 ранены, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:02
2022-08-18T10:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсонская область
николаевская область
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Ударами высокоточным оружием ВКС России по батальону украинских морских пехотинцев уничтожено свыше 80 человек, более 50 ранены, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Ударами высокоточного оружия ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты в районах Белая Криница (Херсонская область) и Великое Артаково (Николаевская область) уничтожено свыше 80 националистов и более 50 ранено, отметили в министерстве.
https://ria.ru/20220818/spetsoperatsiya-1810376363.html
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в мире, россия, херсонская область , николаевская область, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Николаевская область, Войска воздушно-космической обороны
10:02 18.08.2022 (обновлено: 10:20 18.08.2022)
 
ВКС уничтожили свыше 80 украинских морских пехотинцев

Минобороны: ВКС уничтожили свыше 80 украинских морских пехотинцев, более 50 человек ранены

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАвиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Ударами высокоточным оружием ВКС России по батальону украинских морских пехотинцев уничтожено свыше 80 человек, более 50 ранены, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Ударами высокоточного оружия ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты в районах Белая Криница (Херсонская область) и Великое Артаково (Николаевская область) уничтожено свыше 80 националистов и более 50 ранено, отметили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонская областьНиколаевская областьВойска воздушно-космической обороны
 
 
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