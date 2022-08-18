https://ria.ru/20220818/spetsoperatsiya-1810376363.html

Российские военные уничтожили три украинских склада вооружения

Российские военные уничтожили три украинских склада вооружения - РИА Новости, 18.08.2022

Российские военные уничтожили три украинских склада вооружения

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления украинскими войсками и живую силу в 324 районах, уничтожили три... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T09:59

2022-08-18T09:59

2022-08-18T10:09

специальная военная операция на украине

в мире

украина

артемовск

херсонская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810091795_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_45987c3a14c81a9ef5180eb2b18a3a1f.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления украинскими войсками и живую силу в 324 районах, уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР и Николаевской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: пять пунктов управления ВСУ, в том числе 72-й механизированной бригады в районе Артёмовска, 46-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 234 районах. Уничтожены: три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Звановка, Васюковка Донецкой Народной Республики и Березнеговатое Николаевской области", - следует из сводки.

https://ria.ru/20220818/dron-1810377993.html

украина

артемовск

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, артемовск, херсонская область , вооруженные силы украины