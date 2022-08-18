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Российские военные уничтожили три украинских склада вооружения - РИА Новости, 18.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/spetsoperatsiya-1810376363.html
Российские военные уничтожили три украинских склада вооружения
Российские военные уничтожили три украинских склада вооружения - РИА Новости, 18.08.2022
Российские военные уничтожили три украинских склада вооружения
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления украинскими войсками и живую силу в 324 районах, уничтожили три... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:59
2022-08-18T10:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
артемовск
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления украинскими войсками и живую силу в 324 районах, уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР и Николаевской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: пять пунктов управления ВСУ, в том числе 72-й механизированной бригады в районе Артёмовска, 46-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 234 районах. Уничтожены: три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Звановка, Васюковка Донецкой Народной Республики и Березнеговатое Николаевской области", - следует из сводки.
https://ria.ru/20220818/dron-1810377993.html
украина
артемовск
херсонская область
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в мире, украина, артемовск, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Артемовск, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
09:59 18.08.2022 (обновлено: 10:09 18.08.2022)
 
Российские военные уничтожили три украинских склада вооружения

Минобороны: российские военные уничтожили три украинских склада вооружения и боеприпасов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС России в селе Александровка Херсонской области
Военнослужащий ВС России в селе Александровка Херсонской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ВС России в селе Александровка Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления украинскими войсками и живую силу в 324 районах, уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР и Николаевской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: пять пунктов управления ВСУ, в том числе 72-й механизированной бригады в районе Артёмовска, 46-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 234 районах. Уничтожены: три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Звановка, Васюковка Донецкой Народной Республики и Березнеговатое Николаевской области", - следует из сводки.
Украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
10:05Специальная военная операция на Украине
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАртемовскХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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