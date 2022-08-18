https://ria.ru/20220818/spetsoperatsiya-1810376363.html
Российские военные уничтожили три украинских склада вооружения
Российские военные уничтожили три украинских склада вооружения - РИА Новости, 18.08.2022
Российские военные уничтожили три украинских склада вооружения
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления украинскими войсками и живую силу в 324 районах, уничтожили три... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:59
2022-08-18T09:59
2022-08-18T10:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
артемовск
херсонская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810091795_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_45987c3a14c81a9ef5180eb2b18a3a1f.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления украинскими войсками и живую силу в 324 районах, уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР и Николаевской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: пять пунктов управления ВСУ, в том числе 72-й механизированной бригады в районе Артёмовска, 46-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 234 районах. Уничтожены: три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Звановка, Васюковка Донецкой Народной Республики и Березнеговатое Николаевской области", - следует из сводки.
https://ria.ru/20220818/dron-1810377993.html
украина
артемовск
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810091795_125:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_ecd8dab0b733ce7ab6e9fd9b8aa5f8cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, артемовск, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Артемовск, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
09:59 18.08.2022 (обновлено: 10:09 18.08.2022)
Российские военные уничтожили три украинских склада вооружения
Минобороны: российские военные уничтожили три украинских склада вооружения и боеприпасов