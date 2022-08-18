https://ria.ru/20220818/soglasheniya-1810563230.html

Лидеры Сербии и Косово не достигли соглашения в ходе диалога в Брюсселе

Лидеры Сербии и Косово не достигли соглашения в ходе диалога в Брюсселе - РИА Новости, 18.08.2022

Лидеры Сербии и Косово не достигли соглашения в ходе диалога в Брюсселе

Президент Сербии Александр Вучич и "премьер" самопровозглашенного Косово Альбин Курти в ходе раунда диалога в Брюсселе не смогли прийти к соглашению по... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T18:10

2022-08-18T18:10

2022-08-18T18:54

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сербия

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йенс столтенберг

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нато

обострение ситуации на границе косово и сербии

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БРЮССЕЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и "премьер" самопровозглашенного Косово Альбин Курти в ходе раунда диалога в Брюсселе не смогли прийти к соглашению по урегулированию, однако договорились продолжить дискуссию в ближайшие дни, сообщил по итогам переговоров глава евродипломатии Жозеп Боррель."Мы пока не достигли соглашения, но это не конец истории. Оба лидера договорились о необходимости продолжить диалог, переговоры возобновятся в ближайшие дни. Пока есть время до 1 сентября, я не сдаюсь", - сказал он.По словам Борреля, разногласия между Белградом и Приштиной сохраняются, однако оба лидера осознают безальтернативность диалога. "Между лидерами сохраняются разногласия по тому, каким в итоге должен быть статус отношений Сербии и Косово, но они согласны продолжать переговоры на регулярной основе в ближайшее время для ускорения процесса нормализации отношений", - пояснил он."Текущие дела стали главной темой повестки переговоров. Мы наблюдали напряженность из-за проблемы автомобильных номеров, документов на въезд и выезд для тех, кто путешествует между Косово и Сербией. Международное сообщество не желает возобновления напряженности, стороны будут нести полную ответственность за любую эскалацию на местах", - добавил глава евродипломатии.Вучич и Курти в четверг приняли участие в новом раунде диалога под эгидой ЕС в Брюсселе. Боррель перед началом переговоров призвал стороны к всеобъемлющему урегулированию.Как сообщили в европейской внешнеполитической службе, на переговорах обсуждались вопросы "достижения всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений", а также "снижении нынешней напряженности на местах".Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.В среду Вучич и Курти провели в Брюсселе отдельные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. На совместной пресс-конференции с президентом Сербии Столтенберг заявил о готовности альянса принять меры для гарантии безопасности и сохранения свободы передвижения в Косово. Он добавил, что НАТО считает диалог единственным путем урегулирования и предотвращения эскалации, а также намерена остаться нейтральной стороной и не будет вовлечена в конфликт.В свою очередь в ЕС в преддверии переговоров призвали политиков Сербии и Косово к сдержанности."Недавний всплеск провокационной риторики официальных лиц Косово и Сербии, особенно заявления о войне и конфликте на Западных Балканах, вызывает серьезную озабоченность. Высокопоставленные политики двух сторон будут нести ответственность за любую эскалацию, за которой последуют рост напряженности, а, возможно, и насилие в регионе", - заявили в Брюсселе.

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https://ria.ru/20220807/aslamova-1807860838.html

https://ria.ru/20220810/politika-1806893507.html

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в мире, сербия, косово, брюссель, йенс столтенберг, евросоюз, нато, обострение ситуации на границе косово и сербии