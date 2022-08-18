https://ria.ru/20220818/smog-1810576614.html

Власти Подмосковья предупредили об ухудшении видимости из-за смога

Власти Подмосковья предупредили об ухудшении видимости из-за смога - РИА Новости, 18.08.2022

Власти Подмосковья предупредили об ухудшении видимости из-за смога

Плохая видимость на юго-востоке Подмосковья возможна в радиусе до 3-5 километров из-за пожаров в Рязанской области, будет сложно разглядеть что-либо в сумерках, РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T18:50

2022-08-18T18:50

2022-08-18T18:50

происшествия

рязанская область

рязань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

клепиковский район

александр куренков (мчс)

павел малков

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Плохая видимость на юго-востоке Подмосковья возможна в радиусе до 3-5 километров из-за пожаров в Рязанской области, будет сложно разглядеть что-либо в сумерках, сообщили в региональном минтрансе.В среду временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков информировал, что в регионе действует пять очагов природных пожаров, в Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. Утром в четверг он сообщил, что сохраняется три очага общей площадью 181 гектар. В Рязани - смог и запах гари, такие же явления второй день в Москве.В четверг глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации тушения крупных очагов лесных пожаров.

https://ria.ru/20220818/pozhar-1810556888.html

рязанская область

рязань

клепиковский район

московская область (подмосковье)

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происшествия, рязанская область, рязань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), клепиковский район, александр куренков (мчс), павел малков, московская область (подмосковье)