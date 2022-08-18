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Власти Подмосковья предупредили об ухудшении видимости из-за смога - РИА Новости, 18.08.2022
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Власти Подмосковья предупредили об ухудшении видимости из-за смога
Власти Подмосковья предупредили об ухудшении видимости из-за смога - РИА Новости, 18.08.2022
Власти Подмосковья предупредили об ухудшении видимости из-за смога
Плохая видимость на юго-востоке Подмосковья возможна в радиусе до 3-5 километров из-за пожаров в Рязанской области, будет сложно разглядеть что-либо в сумерках, РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T18:50
2022-08-18T18:50
происшествия
рязанская область
рязань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
клепиковский район
александр куренков (мчс)
павел малков
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Плохая видимость на юго-востоке Подмосковья возможна в радиусе до 3-5 километров из-за пожаров в Рязанской области, будет сложно разглядеть что-либо в сумерках, сообщили в региональном минтрансе.В среду временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков информировал, что в регионе действует пять очагов природных пожаров, в Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. Утром в четверг он сообщил, что сохраняется три очага общей площадью 181 гектар. В Рязани - смог и запах гари, такие же явления второй день в Москве.В четверг глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации тушения крупных очагов лесных пожаров.
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рязанская область
рязань
клепиковский район
московская область (подмосковье)
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происшествия, рязанская область, рязань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), клепиковский район, александр куренков (мчс), павел малков, московская область (подмосковье)
Происшествия, Рязанская область, Рязань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Клепиковский район, Александр Куренков (МЧС), Павел Малков, Московская область (Подмосковье)
18:50 18.08.2022
 
Власти Подмосковья предупредили об ухудшении видимости из-за смога

Власти Подмосковья предупредили об ухудшении видимости на юго-востоке региона из-за смога

© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской областиТушение природных пожаров
Тушение природных пожаров - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области
Тушение природных пожаров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Плохая видимость на юго-востоке Подмосковья возможна в радиусе до 3-5 километров из-за пожаров в Рязанской области, будет сложно разглядеть что-либо в сумерках, сообщили в региональном минтрансе.

"Из-за близости к Рязанской области юго-восток Подмосковья затянут смогом, плохая видимость возможна в радиусе до 3-5 км. А в сумерках будет еще сложнее разглядеть что-то", - говорится в Telegram-канале министерства.

В среду временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков информировал, что в регионе действует пять очагов природных пожаров, в Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. Утром в четверг он сообщил, что сохраняется три очага общей площадью 181 гектар. В Рязани - смог и запах гари, такие же явления второй день в Москве.
В четверг глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации тушения крупных очагов лесных пожаров.
Тушение пожаров в Рязанской области. Кадры МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 17:51
В Рязанской области локализовали два очага лесных пожаров
 
ПроисшествияРязанская областьРязаньМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Клепиковский районАлександр Куренков (МЧС)Павел МалковМосковская область (Подмосковье)
 
 
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