https://ria.ru/20220818/skandinaviya-1810412206.html
МО предупредило о попадании радиации в Скандинавию в случае аварии на ЗАЭС
МО предупредило о попадании радиации в Скандинавию в случае аварии на ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022
МО предупредило о попадании радиации в Скандинавию в случае аварии на ЗАЭС
Радиоактивные вещества могут накрыть Прибалтику и Скандинавию при выбросе 25% содержимого хотя бы одного реактора Запорожской АЭС – такой прогноз обнародовал на РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:52
2022-08-18T11:52
2022-08-18T11:52
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
прибалтика
запорожская аэс
запорожская область
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Радиоактивные вещества могут накрыть Прибалтику и Скандинавию при выбросе 25% содержимого хотя бы одного реактора Запорожской АЭС – такой прогноз обнародовал на брифинге в четверг начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Он, в частности, представил карту с прогнозируемым распределением радиоактивных веществ в случае выброса с территории ЗАЭС в результате обстрелов, которые сейчас регулярно проводит Украина.Согласно прогнозу, при выбросе 25% содержимого активной зоны хотя бы одного реактора ЗАЭС из шести радиоактивный "язык" накроет Прибалтику и Скандинавский полуостров.
https://ria.ru/20220818/zaes-1810412450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), прибалтика, запорожская аэс, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Прибалтика, Запорожская АЭС, Запорожская область
МО предупредило о попадании радиации в Скандинавию в случае аварии на ЗАЭС
Минобороны: радиация накроет Скандинавию при выбросе четверти содержимого реактора ЗАЭС