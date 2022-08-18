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МО предупредило о попадании радиации в Скандинавию в случае аварии на ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/skandinaviya-1810412206.html
МО предупредило о попадании радиации в Скандинавию в случае аварии на ЗАЭС
МО предупредило о попадании радиации в Скандинавию в случае аварии на ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022
МО предупредило о попадании радиации в Скандинавию в случае аварии на ЗАЭС
Радиоактивные вещества могут накрыть Прибалтику и Скандинавию при выбросе 25% содержимого хотя бы одного реактора Запорожской АЭС – такой прогноз обнародовал на РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:52
2022-08-18T11:52
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
прибалтика
запорожская аэс
запорожская область
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Радиоактивные вещества могут накрыть Прибалтику и Скандинавию при выбросе 25% содержимого хотя бы одного реактора Запорожской АЭС – такой прогноз обнародовал на брифинге в четверг начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Он, в частности, представил карту с прогнозируемым распределением радиоактивных веществ в случае выброса с территории ЗАЭС в результате обстрелов, которые сейчас регулярно проводит Украина.Согласно прогнозу, при выбросе 25% содержимого активной зоны хотя бы одного реактора ЗАЭС из шести радиоактивный "язык" накроет Прибалтику и Скандинавский полуостров.
https://ria.ru/20220818/zaes-1810412450.html
прибалтика
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), прибалтика, запорожская аэс, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Прибалтика, Запорожская АЭС, Запорожская область
11:52 18.08.2022
 
МО предупредило о попадании радиации в Скандинавию в случае аварии на ЗАЭС

Минобороны: радиация накроет Скандинавию при выбросе четверти содержимого реактора ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЭнергоблок №2 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблок №2 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости
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Энергоблок №2 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Радиоактивные вещества могут накрыть Прибалтику и Скандинавию при выбросе 25% содержимого хотя бы одного реактора Запорожской АЭС – такой прогноз обнародовал на брифинге в четверг начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он, в частности, представил карту с прогнозируемым распределением радиоактивных веществ в случае выброса с территории ЗАЭС в результате обстрелов, которые сейчас регулярно проводит Украина.
Согласно прогнозу, при выбросе 25% содержимого активной зоны хотя бы одного реактора ЗАЭС из шести радиоактивный "язык" накроет Прибалтику и Скандинавский полуостров.
Конашенков: Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
11:48
ВСУ готовят инсценировку катастрофы на ЗАЭС, заявило Минобороны
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ПрибалтикаЗапорожская АЭСЗапорожская область
 
 
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