https://ria.ru/20220818/skandinaviya-1810412206.html

МО предупредило о попадании радиации в Скандинавию в случае аварии на ЗАЭС

МО предупредило о попадании радиации в Скандинавию в случае аварии на ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022

МО предупредило о попадании радиации в Скандинавию в случае аварии на ЗАЭС

Радиоактивные вещества могут накрыть Прибалтику и Скандинавию при выбросе 25% содержимого хотя бы одного реактора Запорожской АЭС – такой прогноз обнародовал на РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:52

2022-08-18T11:52

2022-08-18T11:52

специальная военная операция на украине

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

прибалтика

запорожская аэс

запорожская область

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Радиоактивные вещества могут накрыть Прибалтику и Скандинавию при выбросе 25% содержимого хотя бы одного реактора Запорожской АЭС – такой прогноз обнародовал на брифинге в четверг начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Он, в частности, представил карту с прогнозируемым распределением радиоактивных веществ в случае выброса с территории ЗАЭС в результате обстрелов, которые сейчас регулярно проводит Украина.Согласно прогнозу, при выбросе 25% содержимого активной зоны хотя бы одного реактора ЗАЭС из шести радиоактивный "язык" накроет Прибалтику и Скандинавский полуостров.

https://ria.ru/20220818/zaes-1810412450.html

прибалтика

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Влада Копылова

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), прибалтика, запорожская аэс, запорожская область