https://ria.ru/20220818/signal-1810347541.html

NI рассказал о "ядерном" сигнале России НАТО

NI рассказал о "ядерном" сигнале России НАТО - РИА Новости, 18.08.2022

NI рассказал о "ядерном" сигнале России НАТО

Заявление Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов "Искандер-М" подает сигнал НАТО о готовности России прикрыть союзников своими ядерными силами,... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T03:35

2022-08-18T03:35

2022-08-18T03:35

владимир путин

александр лукашенко

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

белоруссия

минск

нато

в мире

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Заявление Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов "Искандер-М" подает сигнал НАТО о готовности России прикрыть союзников своими ядерными силами, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Дебалина Гошал.Автор публикации считает, что передача комплексов "Искандер-М" выгодна и России, и Белоруссии."Системы большой дальности дадут Белоруссии возможности лучше сдерживать страны НАТО. Это на самом деле обоюдовыгодная ситуация для Москвы и Минска", — говорится в статье.Ранее Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Минску комплексы "Искандер-М". Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер не говорил о передаче ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия."Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров малоразмерных и площадных целей, таких как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.

https://ria.ru/20220628/oruzhie-1798742888.html

https://ria.ru/20220717/vooruzheniya-1803088982.html

россия

белоруссия

минск

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владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, белоруссия, минск, нато, в мире