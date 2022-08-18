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NI рассказал о "ядерном" сигнале России НАТО - РИА Новости, 18.08.2022
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NI рассказал о "ядерном" сигнале России НАТО
NI рассказал о "ядерном" сигнале России НАТО - РИА Новости, 18.08.2022
NI рассказал о "ядерном" сигнале России НАТО
Заявление Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов "Искандер-М" подает сигнал НАТО о готовности России прикрыть союзников своими ядерными силами,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T03:35
2022-08-18T03:35
владимир путин
александр лукашенко
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
белоруссия
минск
нато
в мире
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Заявление Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов "Искандер-М" подает сигнал НАТО о готовности России прикрыть союзников своими ядерными силами, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Дебалина Гошал.Автор публикации считает, что передача комплексов "Искандер-М" выгодна и России, и Белоруссии."Системы большой дальности дадут Белоруссии возможности лучше сдерживать страны НАТО. Это на самом деле обоюдовыгодная ситуация для Москвы и Минска", — говорится в статье.Ранее Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Минску комплексы "Искандер-М". Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер не говорил о передаче ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия."Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров малоразмерных и площадных целей, таких как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.
https://ria.ru/20220628/oruzhie-1798742888.html
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владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, белоруссия, минск, нато, в мире
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Белоруссия, Минск, НАТО, В мире
03:35 18.08.2022
 
NI рассказал о "ядерном" сигнале России НАТО

NI: передача Минску "Искандер-М" предупреждает НАТО о готовности России защищать союзников

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамоходная пусковая установка 9П78-1 "Искандер-М"
Самоходная пусковая установка 9П78-1 Искандер-М - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Самоходная пусковая установка 9П78-1 "Искандер-М". Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Заявление Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов "Искандер-М" подает сигнал НАТО о готовности России прикрыть союзников своими ядерными силами, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Дебалина Гошал.
"Желание России передать Белорусии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, — это сигнал, что Москва, как и НАТО, может прикрыть союзников своим ядерным зонтиком", — отметила Гошал.
Автор публикации считает, что передача комплексов "Искандер-М" выгодна и России, и Белоруссии.
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"Системы большой дальности дадут Белоруссии возможности лучше сдерживать страны НАТО. Это на самом деле обоюдовыгодная ситуация для Москвы и Минска", — говорится в статье.
Ранее Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Минску комплексы "Искандер-М". Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер не говорил о передаче ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия.
"Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров малоразмерных и площадных целей, таких как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.
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