https://ria.ru/20220818/shantazh-1810615633.html

Слуцкий: переговоры во Львове не гарантируют прекращение ядерного шантажа

Слуцкий: переговоры во Львове не гарантируют прекращение ядерного шантажа - РИА Новости, 18.08.2022

Слуцкий: переговоры во Львове не гарантируют прекращение ядерного шантажа

Ситуация вокруг Запорожской АЭС усугубляется, переговоры во Львове не дали четких гарантий прекращения "ядерного шантажа" со стороны Киева, заявил глава... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T22:50

2022-08-18T22:50

2022-08-18T22:50

специальная военная операция на украине

в мире

украина

запорожская аэс

госдума рф

вячеслав володин

геннадий зюганов

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Ситуация вокруг Запорожской АЭС усугубляется, переговоры во Львове не дали четких гарантий прекращения "ядерного шантажа" со стороны Киева, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Он также поддержал идею провести внеочередной совет Думы, чтобы обсудить ситуацию на Украине и, в частности, на ЗАЭС."Мы должны четко обозначить свою позицию и, возможно, обратиться к международным институтам и парламентам стран мира относительно безопасности атомных объектов и недопустимости "ядерного терроризма" со стороны киевской хунты", - резюмировал он.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в четверг заявил о необходимости проведения внеочередного совета Госдумы в связи с ситуацией на Украине и для обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС. Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже сообщил, что до конца недели предложение будет обсуждено с главами фракций, окончательное решение примут в понедельник.

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в мире, украина, запорожская аэс, госдума рф, вячеслав володин, геннадий зюганов, леонид слуцкий (политик), лдпр