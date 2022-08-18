Слуцкий: переговоры во Львове не гарантируют прекращение ядерного шантажа
Слуцкий: переговоры во Львове не гарантируют прекращение ядерного шантажа со стороны Киева
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Ситуация вокруг Запорожской АЭС усугубляется, переговоры во Львове не дали четких гарантий прекращения "ядерного шантажа" со стороны Киева, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Обстановка вокруг Запорожской АЭС только накаляется. И переговоры во Львове пока не дали четких гарантий прекращения "ядерного шантажа" с украинской стороны. Киев как мантры повторяет лживые обвинения против России, полностью искажая картину происходящего сегодня в Запорожье", - заявил политик журналистам.
Он также поддержал идею провести внеочередной совет Думы, чтобы обсудить ситуацию на Украине и, в частности, на ЗАЭС.
"Мы должны четко обозначить свою позицию и, возможно, обратиться к международным институтам и парламентам стран мира относительно безопасности атомных объектов и недопустимости "ядерного терроризма" со стороны киевской хунты", - резюмировал он.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в четверг заявил о необходимости проведения внеочередного совета Госдумы в связи с ситуацией на Украине и для обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС. Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже сообщил, что до конца недели предложение будет обсуждено с главами фракций, окончательное решение примут в понедельник.