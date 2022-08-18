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Жительница Саратова сбросила в яму новорожденного сына
Жительница Саратова сбросила в яму новорожденного сына - РИА Новости, 18.08.2022
Жительница Саратова сбросила в яму новорожденного сына
Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в убийстве новорожденного сына, тело которого нашли в яме у дома,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T20:24
2022-08-18T20:24
2022-08-18T20:24
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САРАТОВ, 18 авг - РИА Новости. Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в убийстве новорожденного сына, тело которого нашли в яме у дома, сообщило региональное управление СК РФ.По данным следствия, в среду днем 24-летняя девушка во дворе дома по улице 3-й Рабочий проезд в Саратове родила сына, после чего с целью избавиться от него, выбросила мальчика в яму. В этот же день мать обратилась за медицинской помощью, сообщив "о гибели своего плода". Тело мальчика нашли в яме у дома. Согласно судебно-медицинскому исследованию, ребенок погиб в результате механической асфиксии."В отношении 24-летней жительницы города Саратова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка"... Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств", - говорится в сообщении.Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.
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происшествия, саратов, россия
Происшествия, Саратов, Россия
Жительница Саратова сбросила в яму новорожденного сына
В Саратове возбудили уголовное дело против матери, сбросившей в яму новорожденного сына