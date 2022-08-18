https://ria.ru/20220818/sanktsii-1810392950.html

Медведев: жители ЕС не поддерживают антироссийские санкции

Медведев: жители ЕС не поддерживают антироссийские санкции - РИА Новости, 18.08.2022

Медведев: жители ЕС не поддерживают антироссийские санкции

Больше половины жителей ЕС, а в некоторых странах две трети, не готовы поддерживать антироссийские санкции, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T10:58

2022-08-18T10:58

2022-08-18T10:59

украина

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

россия

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764977924_0:0:3257:1832_1920x0_80_0_0_1cee263f57af0d7ce4be3253dbf6a7bd.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Больше половины жителей ЕС, а в некоторых странах две трети, не готовы поддерживать антироссийские санкции, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале."Антироссийские санкции (тоже по данным опросов) поддерживать не готовы больше половины, а в некоторых государствах и две трети их жителей. Тем более что поддержка предлагается сугубо за свой, личный счёт. Причём весь этот бред – от экономии на кремации тел до стирки туалетной бумаги – ради того, чтобы наказать далёкую "дремучую Россию", которая ни одному из граждан ЕС своей операцией на Украине ничем не навредила", - написал Медведев.По его мнению, европейский обыватель начинает задумываться о том, почему он должен платить за чужие грехи. "Мы, конечно, хотим мирного сотрудничества, торговли, обменов и прочих нормальных для всех вещей. Ни от кого не закрываемся, поддерживаем любые здравые предложения", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20220818/medvedev-1810388733.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, россия, дмитрий медведев