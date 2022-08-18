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Медведев: жители ЕС не поддерживают антироссийские санкции - РИА Новости, 18.08.2022
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Медведев: жители ЕС не поддерживают антироссийские санкции
Медведев: жители ЕС не поддерживают антироссийские санкции - РИА Новости, 18.08.2022
Медведев: жители ЕС не поддерживают антироссийские санкции
Больше половины жителей ЕС, а в некоторых странах две трети, не готовы поддерживать антироссийские санкции, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:58
2022-08-18T10:59
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Больше половины жителей ЕС, а в некоторых странах две трети, не готовы поддерживать антироссийские санкции, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале."Антироссийские санкции (тоже по данным опросов) поддерживать не готовы больше половины, а в некоторых государствах и две трети их жителей. Тем более что поддержка предлагается сугубо за свой, личный счёт. Причём весь этот бред – от экономии на кремации тел до стирки туалетной бумаги – ради того, чтобы наказать далёкую "дремучую Россию", которая ни одному из граждан ЕС своей операцией на Украине ничем не навредила", - написал Медведев.По его мнению, европейский обыватель начинает задумываться о том, почему он должен платить за чужие грехи. "Мы, конечно, хотим мирного сотрудничества, торговли, обменов и прочих нормальных для всех вещей. Ни от кого не закрываемся, поддерживаем любые здравые предложения", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20220818/medvedev-1810388733.html
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украина, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, россия, дмитрий медведев
Украина, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, Россия, Дмитрий Медведев
10:58 18.08.2022 (обновлено: 10:59 18.08.2022)
 
Медведев: жители ЕС не поддерживают антироссийские санкции

Зампред Совбеза Медведев: больше половины жителей ЕС не готовы поддерживать санкции

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Больше половины жителей ЕС, а в некоторых странах две трети, не готовы поддерживать антироссийские санкции, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
"Антироссийские санкции (тоже по данным опросов) поддерживать не готовы больше половины, а в некоторых государствах и две трети их жителей. Тем более что поддержка предлагается сугубо за свой, личный счёт. Причём весь этот бред – от экономии на кремации тел до стирки туалетной бумаги – ради того, чтобы наказать далёкую "дремучую Россию", которая ни одному из граждан ЕС своей операцией на Украине ничем не навредила", - написал Медведев.
По его мнению, европейский обыватель начинает задумываться о том, почему он должен платить за чужие грехи. "Мы, конечно, хотим мирного сотрудничества, торговли, обменов и прочих нормальных для всех вещей. Ни от кого не закрываемся, поддерживаем любые здравые предложения", - подчеркнул Медведев.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Медведев предложил европейцам "призвать своих недоумков к ответу"
 
УкраинаЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ миреРоссияДмитрий Медведев
 
 
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