https://ria.ru/20220818/sanktsii-1810392950.html
Медведев: жители ЕС не поддерживают антироссийские санкции
Медведев: жители ЕС не поддерживают антироссийские санкции - РИА Новости, 18.08.2022
Медведев: жители ЕС не поддерживают антироссийские санкции
Больше половины жителей ЕС, а в некоторых странах две трети, не готовы поддерживать антироссийские санкции, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:58
2022-08-18T10:58
2022-08-18T10:59
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Больше половины жителей ЕС, а в некоторых странах две трети, не готовы поддерживать антироссийские санкции, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале."Антироссийские санкции (тоже по данным опросов) поддерживать не готовы больше половины, а в некоторых государствах и две трети их жителей. Тем более что поддержка предлагается сугубо за свой, личный счёт. Причём весь этот бред – от экономии на кремации тел до стирки туалетной бумаги – ради того, чтобы наказать далёкую "дремучую Россию", которая ни одному из граждан ЕС своей операцией на Украине ничем не навредила", - написал Медведев.По его мнению, европейский обыватель начинает задумываться о том, почему он должен платить за чужие грехи. "Мы, конечно, хотим мирного сотрудничества, торговли, обменов и прочих нормальных для всех вещей. Ни от кого не закрываемся, поддерживаем любые здравые предложения", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20220818/medvedev-1810388733.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, россия, дмитрий медведев
Украина, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, Россия, Дмитрий Медведев
10:58 18.08.2022 (обновлено: 10:59 18.08.2022)
Медведев: жители ЕС не поддерживают антироссийские санкции
Зампред Совбеза Медведев: больше половины жителей ЕС не готовы поддерживать санкции