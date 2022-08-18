https://ria.ru/20220818/samarskiy_universitet-1810380334.html

Создана первая в России горелка для ГТУ, работающая на чистом водороде

Создана первая в России горелка для ГТУ, работающая на чистом водороде - РИА Новости, 18.08.2022

Создана первая в России горелка для ГТУ, работающая на чистом водороде

Ученые Самарского университета создали универсальную горелку для газотурбинных установок (ГТУ), способную работать на чистом водороде, разработка должна помочь... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T10:19

2022-08-18T10:19

2022-08-18T10:19

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

самарский университет

самара

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156160/86/1561608666_0:0:2626:1477_1920x0_80_0_0_75cd96fb54269d05b9683081044e4629.jpg

САМАРА, 18 авг — РИА Новости. Ученые Самарского университета создали универсальную горелку для газотурбинных установок (ГТУ), способную работать на чистом водороде, разработка должна помочь в развитии "зеленой" энергетики, сообщает пресс-служба вуза.Отмечается, что это первое в России горелочное устройство для ГТУ, работающее на стопроцентном водородном топливе. В перспективе разработка должна помочь в развитии "зеленой" энергетики и декарбонизации энергетической отрасли.​"В дальнейшем планируется продолжить работы по расширению возможности данного горелочного устройства для сжигания синтез-газа. Кстати, это первое в России подобное горелочное устройство, способное работать на чистом водороде. За рубежом работы по переводу ГТУ на водород сейчас ведутся активно в Японии и ряде других стран, там созданы рабочие образцы, тоже идут испытания", — приводит пресс-служба слова начальника конструкторского бюро "Водород СМ" Сергея Матвеева.По данным вуза, создать новую горелку помогли космические технологии: принцип организации процесса горения напоминает работу двигателя ракеты. "Это горелочное устройство отличается от аналогов самим принципом организации процесса горения, то есть, здесь горение построено на сжигании топливно-воздушной смеси в микрофакелах. Технологически это похоже на жидкостный реактивный двигатель из космической ракеты, то есть, принцип взят оттуда и оптимизирован для ГТУ. Конструкцию устройства планируется запатентовать", — приводит слова Матвеева пресс-служба.По информации университета, для подачи топлива в горелке используется множество маленьких сопел, и так как диаметр у них очень маленький, скорость истечения топлива получается очень большой. Далее топливо попадает в специальную перфорированную пластину и смешивается с воздухом, в результате достигается равномерное горение, что соответствует требованиям к современным газотурбинным установкам.В вузе отмечают еще одну особенность горелки: она получилась тихой, благодаря чему может увеличиться надежность всей установки. Кроме того, предварительные результаты первых испытаний устройства на различном топливе показали, что содержание опасных окислов азота NOx в продуктах сгорания значительно ниже, чем у горелок, используемых в настоящее время в составе ГТУ.​

https://ria.ru/20220816/urfu-1808866256.html

https://ria.ru/20220602/tpu-1792356701.html

самара

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, университетская наука, самарский университет, самара, россия