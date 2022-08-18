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Создана первая в России горелка для ГТУ, работающая на чистом водороде - РИА Новости, 18.08.2022
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Наука
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Создана первая в России горелка для ГТУ, работающая на чистом водороде
Создана первая в России горелка для ГТУ, работающая на чистом водороде - РИА Новости, 18.08.2022
Создана первая в России горелка для ГТУ, работающая на чистом водороде
Ученые Самарского университета создали универсальную горелку для газотурбинных установок (ГТУ), способную работать на чистом водороде, разработка должна помочь... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:19
2022-08-18T10:19
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
самарский университет
самара
россия
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САМАРА, 18 авг — РИА Новости. Ученые Самарского университета создали универсальную горелку для газотурбинных установок (ГТУ), способную работать на чистом водороде, разработка должна помочь в развитии "зеленой" энергетики, сообщает пресс-служба вуза.Отмечается, что это первое в России горелочное устройство для ГТУ, работающее на стопроцентном водородном топливе. В перспективе разработка должна помочь в развитии "зеленой" энергетики и декарбонизации энергетической отрасли.​"В дальнейшем планируется продолжить работы по расширению возможности данного горелочного устройства для сжигания синтез-газа. Кстати, это первое в России подобное горелочное устройство, способное работать на чистом водороде. За рубежом работы по переводу ГТУ на водород сейчас ведутся активно в Японии и ряде других стран, там созданы рабочие образцы, тоже идут испытания", — приводит пресс-служба слова начальника конструкторского бюро "Водород СМ" Сергея Матвеева.По данным вуза, создать новую горелку помогли космические технологии: принцип организации процесса горения напоминает работу двигателя ракеты. "Это горелочное устройство отличается от аналогов самим принципом организации процесса горения, то есть, здесь горение построено на сжигании топливно-воздушной смеси в микрофакелах. Технологически это похоже на жидкостный реактивный двигатель из космической ракеты, то есть, принцип взят оттуда и оптимизирован для ГТУ. Конструкцию устройства планируется запатентовать", — приводит слова Матвеева пресс-служба.По информации университета, для подачи топлива в горелке используется множество маленьких сопел, и так как диаметр у них очень маленький, скорость истечения топлива получается очень большой. Далее топливо попадает в специальную перфорированную пластину и смешивается с воздухом, в результате достигается равномерное горение, что соответствует требованиям к современным газотурбинным установкам.В вузе отмечают еще одну особенность горелки: она получилась тихой, благодаря чему может увеличиться надежность всей установки. Кроме того, предварительные результаты первых испытаний устройства на различном топливе показали, что содержание опасных окислов азота NOx в продуктах сгорания значительно ниже, чем у горелок, используемых в настоящее время в составе ГТУ.​
https://ria.ru/20220816/urfu-1808866256.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, самарский университет, самара, россия
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Самарский университет, Самара, Россия
10:19 18.08.2022
 

Создана первая в России горелка для ГТУ, работающая на чистом водороде

© Depositphotos / kastoУченые в лаборатории
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Depositphotos / kasto
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САМАРА, 18 авг — РИА Новости. Ученые Самарского университета создали универсальную горелку для газотурбинных установок (ГТУ), способную работать на чистом водороде, разработка должна помочь в развитии "зеленой" энергетики, сообщает пресс-служба вуза.

"Ученые конструкторского бюро "Водород СМ" Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева при активном участии специалистов АО "Силовые машины" в рамках совместной работы создали и испытали универсальную горелку для газотурбинных установок (ГТУ), способную работать на самом различном газообразном топливе — от обычного метана и метано-водородных смесей до чистого водорода", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это первое в России горелочное устройство для ГТУ, работающее на стопроцентном водородном топливе. В перспективе разработка должна помочь в развитии "зеленой" энергетики и декарбонизации энергетической отрасли.​
"В дальнейшем планируется продолжить работы по расширению возможности данного горелочного устройства для сжигания синтез-газа. Кстати, это первое в России подобное горелочное устройство, способное работать на чистом водороде. За рубежом работы по переводу ГТУ на водород сейчас ведутся активно в Японии и ряде других стран, там созданы рабочие образцы, тоже идут испытания", — приводит пресс-служба слова начальника конструкторского бюро "Водород СМ" Сергея Матвеева.
По данным вуза, создать новую горелку помогли космические технологии: принцип организации процесса горения напоминает работу двигателя ракеты.
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"Это горелочное устройство отличается от аналогов самим принципом организации процесса горения, то есть, здесь горение построено на сжигании топливно-воздушной смеси в микрофакелах. Технологически это похоже на жидкостный реактивный двигатель из космической ракеты, то есть, принцип взят оттуда и оптимизирован для ГТУ. Конструкцию устройства планируется запатентовать", — приводит слова Матвеева пресс-служба.
По информации университета, для подачи топлива в горелке используется множество маленьких сопел, и так как диаметр у них очень маленький, скорость истечения топлива получается очень большой. Далее топливо попадает в специальную перфорированную пластину и смешивается с воздухом, в результате достигается равномерное горение, что соответствует требованиям к современным газотурбинным установкам.
В вузе отмечают еще одну особенность горелки: она получилась тихой, благодаря чему может увеличиться надежность всей установки. Кроме того, предварительные результаты первых испытаний устройства на различном топливе показали, что содержание опасных окислов азота NOx в продуктах сгорания значительно ниже, чем у горелок, используемых в настоящее время в составе ГТУ.​
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НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаСамарский университетСамараРоссия
 
 
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