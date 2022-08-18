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РЭЦ: подведение итогов конкурса лучших экспортеров началось в России - РИА Новости, 18.08.2022
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РЭЦ: подведение итогов конкурса лучших экспортеров началось в России
РЭЦ: подведение итогов конкурса лучших экспортеров началось в России - РИА Новости, 18.08.2022
РЭЦ: подведение итогов конкурса лучших экспортеров началось в России
Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщает Российский... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:45
2022-08-18T16:45
россия
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности."Важно отметить, что среди победителей значительна доля предприятий, которые производят продукцию верхнего передела. В номенклатуре северо-кавказского экспорта есть обрабатывающее оборудование и инструмент, весовое и дозирующее оборудование, стеклянная тара, торговые автоматы, строительные смеси. И эти наши технологически сложные товары конкурентны на мировом рынке, занимают уверенную нишу в самых разных странах, в том числе в весьма технологически продвинутых. Хочу пожелать победителям, чтобы и объемы экспортных продаж, и география присутствия росли, а прогрессивный опыт масштабировался на другие перспективные предприятия федерального округа", - отметил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков."Переориентация на новые рынки, среди которых страны Ближнего Востока, это возможность для компаний Северо-Кавказского федерального округа реализовать свое конкурентное преимущество в сфере экспорта сельхозпродукции. Традиционно сельское хозяйство — сильная сторона этих регионов, многие из которых знают нюансы ближневосточных рынков, уже имеют опыт сертификации продукции "халяль" и понимают специфику проведения переговоров", - отметил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин."Традиционно мы начинаем сессию с заседаний единой окружной комиссии Всероссийской премии "Экспортер года" с Северо-Кавказского федерального округа. В сентябре, по итогам восьми голосований, мы соберемся и выберем лучших экспортеров России, чтобы наградить их на Международном экспортном форуме "Сделано в России". Он состоится 20-22 октября в Манеже. В этом году конкурс "Экспортер года" приобрел новый смысл. Выбирая лучших из лучших, мы еще раз говорим нашим компаниям, что их работа важна и нужна российской экономике, государству и всем нам. Это очень важно для предпринимателей, особенно из регионов: слышать, что они не одни, что есть государственные институты, которые готовы помочь преодолеть трудности и превратить их в новый виток развития бизнеса", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Ставропольский край стал явным лидером округа по экспортным результатам, завоевав 12 призовых мест."Развитие экспорта – важная государственная задача, в реализации которой Ставрополье участвует, в том числе, в партнерстве с Российским экспортным центром. Наш регион обладает большим производственным потенциалом в АПК, химической промышленности, приборостроении и в других отраслях. Благодаря развитию экспортной деятельности эти компании ежегодно вносят большой вклад в развитие социальной сферы Ставрополья, городов и сел, всего края в целом. Признание достижений наших компаний и их победа в конкурсе "Экспортер года" очень значимы для предпринимателей", - отметил со своей стороны губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров."Поздравляю победителей конкурса. Уверен, что у них есть хорошие шансы на победу и на федеральном этапе. Тем временем, со своей стороны мы продолжим поддержку экспортно-ориентированных производств. Есть возможности наращивать поставки в дружественные страны, доля экспорта в которые в Ставрополье исторически велика. Наши главные партнеры - государства СНГ, государства Азиатско-Тихоокеанского региона и Китай. В этих направлениях будем и дальше развивать торговые связи", - добавил Владимиров.
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россия, российский экспортный центр (рэц), экспорт
Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт
16:45 18.08.2022
 

РЭЦ: подведение итогов конкурса лучших экспортеров началось в России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.
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"Важно отметить, что среди победителей значительна доля предприятий, которые производят продукцию верхнего передела. В номенклатуре северо-кавказского экспорта есть обрабатывающее оборудование и инструмент, весовое и дозирующее оборудование, стеклянная тара, торговые автоматы, строительные смеси. И эти наши технологически сложные товары конкурентны на мировом рынке, занимают уверенную нишу в самых разных странах, в том числе в весьма технологически продвинутых. Хочу пожелать победителям, чтобы и объемы экспортных продаж, и география присутствия росли, а прогрессивный опыт масштабировался на другие перспективные предприятия федерального округа", - отметил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.
"Переориентация на новые рынки, среди которых страны Ближнего Востока, это возможность для компаний Северо-Кавказского федерального округа реализовать свое конкурентное преимущество в сфере экспорта сельхозпродукции. Традиционно сельское хозяйство — сильная сторона этих регионов, многие из которых знают нюансы ближневосточных рынков, уже имеют опыт сертификации продукции "халяль" и понимают специфику проведения переговоров", - отметил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин.
"Традиционно мы начинаем сессию с заседаний единой окружной комиссии Всероссийской премии "Экспортер года" с Северо-Кавказского федерального округа. В сентябре, по итогам восьми голосований, мы соберемся и выберем лучших экспортеров России, чтобы наградить их на Международном экспортном форуме "Сделано в России". Он состоится 20-22 октября в Манеже. В этом году конкурс "Экспортер года" приобрел новый смысл. Выбирая лучших из лучших, мы еще раз говорим нашим компаниям, что их работа важна и нужна российской экономике, государству и всем нам. Это очень важно для предпринимателей, особенно из регионов: слышать, что они не одни, что есть государственные институты, которые готовы помочь преодолеть трудности и превратить их в новый виток развития бизнеса", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
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Ставропольский край стал явным лидером округа по экспортным результатам, завоевав 12 призовых мест.
"Развитие экспорта – важная государственная задача, в реализации которой Ставрополье участвует, в том числе, в партнерстве с Российским экспортным центром. Наш регион обладает большим производственным потенциалом в АПК, химической промышленности, приборостроении и в других отраслях. Благодаря развитию экспортной деятельности эти компании ежегодно вносят большой вклад в развитие социальной сферы Ставрополья, городов и сел, всего края в целом. Признание достижений наших компаний и их победа в конкурсе "Экспортер года" очень значимы для предпринимателей", - отметил со своей стороны губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
"Поздравляю победителей конкурса. Уверен, что у них есть хорошие шансы на победу и на федеральном этапе. Тем временем, со своей стороны мы продолжим поддержку экспортно-ориентированных производств. Есть возможности наращивать поставки в дружественные страны, доля экспорта в которые в Ставрополье исторически велика. Наши главные партнеры - государства СНГ, государства Азиатско-Тихоокеанского региона и Китай. В этих направлениях будем и дальше развивать торговые связи", - добавил Владимиров.
 
РоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Экспорт
 
 
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