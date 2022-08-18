https://ria.ru/20220818/puteshestviya-1810043145.html

Пилот назвал места в самолете, на которых пассажиров укачивает меньше всего

Пилот назвал места в самолете, на которых пассажиров укачивает меньше всего - РИА Новости, 18.08.2022

Пилот назвал места в самолете, на которых пассажиров укачивает меньше всего

Пилот рассказал, как вести себя туристам при перелете, чтобы их меньше укачивало, сообщает Express. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T04:41

2022-08-18T04:41

2022-08-18T04:51

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Пилот рассказал, как вести себя туристам при перелете, чтобы их меньше укачивало, сообщает Express.На одном из тематических форумов эксперт советует бронировать места над крылом. "Эту область самолета не так сильно трясет во время набора высоты и снижения", — утверждает он.Если из-за авиапутешествия пассажира мутит, лучше отказаться от перелета на последних рядах.Еще один совет от капитана лайнера: старайтесь поменьше двигать головой. Ну и обязательный предмет в ручной клади человека, плохо переносящего перелеты, —специальные медикаменты от укачивания. Они уменьшают негативные ощущения.

https://ria.ru/20220712/styuardessy-1801673069.html

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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