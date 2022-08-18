https://ria.ru/20220818/puteshestviya-1810043145.html
Пилот назвал места в самолете, на которых пассажиров укачивает меньше всего
Пилот назвал места в самолете, на которых пассажиров укачивает меньше всего - РИА Новости, 18.08.2022
Пилот назвал места в самолете, на которых пассажиров укачивает меньше всего
Пилот рассказал, как вести себя туристам при перелете, чтобы их меньше укачивало, сообщает Express. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T04:41
2022-08-18T04:41
2022-08-18T04:51
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Пилот рассказал, как вести себя туристам при перелете, чтобы их меньше укачивало, сообщает Express.На одном из тематических форумов эксперт советует бронировать места над крылом. "Эту область самолета не так сильно трясет во время набора высоты и снижения", — утверждает он.Если из-за авиапутешествия пассажира мутит, лучше отказаться от перелета на последних рядах.Еще один совет от капитана лайнера: старайтесь поменьше двигать головой. Ну и обязательный предмет в ручной клади человека, плохо переносящего перелеты, —специальные медикаменты от укачивания. Они уменьшают негативные ощущения.
https://ria.ru/20220712/styuardessy-1801673069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, пассажиры, самолеты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, пассажиры, Самолеты
04:41 18.08.2022 (обновлено: 04:51 18.08.2022)
Пилот назвал места в самолете, на которых пассажиров укачивает меньше всего
Пилот советует выбирать места над крылом тем, кого часто укачивает в полете