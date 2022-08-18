https://ria.ru/20220818/proizvodstvo-1810450548.html
В Литве и Латвии могут остановить производство
В Литве и Латвии могут остановить производство - РИА Новости, 18.08.2022
В Литве и Латвии могут остановить производство
В Литве и Латвии из-за рекордных цен на электроэнергию предприятия могут остановить производство и испытывают проблемы со сбытом из-за подорожавшей... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:55
2022-08-18T13:55
2022-08-18T13:55
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латвия
эстония
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Литве и Латвии из-за рекордных цен на электроэнергию предприятия могут остановить производство и испытывают проблемы со сбытом из-за подорожавшей себестоимости продукции, сообщили главы профильных конфедераций балтийских республик.В среду стоимость электричества для потребителей из Литвы, Латвии и Эстонии достигала потолка биржи Nord Pool и в течение часа была зафиксирована на рекордном уровне 4000 евро мегаватт-час (четыре евро за киловатт-час)."Евро за киловатт-час уже была космическая цена, потом было два евро, это тоже космос. Четыре евро - это сверхабсурдно. В таком случае хочется остановить все производство и оставить его в свободном режиме... Если производственная технология позволит это сделать, поскольку есть такие области производства, например химическая, где производство не очень-то и можно остановить", - приводит слова главы конфедерации промышленников Литвы Видмантаса Янулявичюса сайт LRT (Литовское радио и телевидение).По его словам, проблему для промышленников создает то, что себестоимость продукции многократно возрастет, а цены для клиентов повысить нельзя, поскольку они были прописаны в контрактах. "С такими ценами на электричество мы не можем продать свою продукцию. Промышленные предприятия раньше платили за электричество 7-10 центов за киловатт-час без НДС... Представьте, что подорожание идет в десятки раз, то есть мы должны вдвое поднимать цену на продукцию, но мы не можем этого сделать, поскольку договоры заключены на год", - отметил Янулявичюс.С подобными сложностями столкнулись и латвийские предприятия, чьи счета привязаны к биржевой стоимости электричества в соответствии с договором."Если в предыдущие недели главным вопросом, который нужно было решить, было наличие газа, то стремительный скачок цен на электроэнергию в последние дни создал новые вопросы, ответы и решения, которые нужно искать немедленно. Из-за скачка создается ощущение, что ситуация вышла из-под контроля и потрясла часть производственных компаний, для которых стоимость одного дня потребления электроэнергии равна счету за месяц", - приводит слова главы конфедерации работодателей Латвии Лиги Менгельсоне портал Rus.LSM.Она призвала министерство экономики, комиссию по регулированию общественных услуг и другие ответственные учреждения принять участие в контроле и регулировании сложившейся ситуации, иначе неизбежными последствиями станут временная приостановка или даже закрытие компаний.
https://ria.ru/20220816/shvetsiya-1810109394.html
https://ria.ru/20220813/sous-1809395808.html
https://ria.ru/20220812/elektroenergiya-1809119753.html
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литва, латвия, эстония
В Литве и Латвии могут остановить производство
В Литве и Латвии из-за резких скачков цен на электричество могут остановить производство
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
В Литве и Латвии из-за рекордных цен на электроэнергию предприятия могут остановить производство и испытывают проблемы со сбытом из-за подорожавшей себестоимости продукции, сообщили
главы профильных конфедераций балтийских республик.
В среду стоимость электричества для потребителей из Литвы
, Латвии
и Эстонии
достигала потолка биржи Nord Pool и в течение часа была зафиксирована на рекордном уровне 4000 евро мегаватт-час (четыре евро за киловатт-час).
"Евро за киловатт-час уже была космическая цена, потом было два евро, это тоже космос. Четыре евро - это сверхабсурдно. В таком случае хочется остановить все производство и оставить его в свободном режиме... Если производственная технология позволит это сделать, поскольку есть такие области производства, например химическая, где производство не очень-то и можно остановить", - приводит слова главы конфедерации промышленников Литвы Видмантаса Янулявичюса сайт LRT (Литовское радио и телевидение).
По его словам, проблему для промышленников создает то, что себестоимость продукции многократно возрастет, а цены для клиентов повысить нельзя, поскольку они были прописаны в контрактах. "С такими ценами на электричество мы не можем продать свою продукцию. Промышленные предприятия раньше платили за электричество 7-10 центов за киловатт-час без НДС... Представьте, что подорожание идет в десятки раз, то есть мы должны вдвое поднимать цену на продукцию, но мы не можем этого сделать, поскольку договоры заключены на год", - отметил Янулявичюс.
С подобными сложностями столкнулись и латвийские предприятия, чьи счета привязаны к биржевой стоимости электричества в соответствии с договором.
"Если в предыдущие недели главным вопросом, который нужно было решить, было наличие газа, то стремительный скачок цен на электроэнергию в последние дни создал новые вопросы, ответы и решения, которые нужно искать немедленно. Из-за скачка создается ощущение, что ситуация вышла из-под контроля и потрясла часть производственных компаний, для которых стоимость одного дня потребления электроэнергии равна счету за месяц", - приводит слова главы конфедерации работодателей Латвии Лиги Менгельсоне портал Rus.LSM.
Она призвала министерство экономики, комиссию по регулированию общественных услуг и другие ответственные учреждения принять участие в контроле и регулировании сложившейся ситуации, иначе неизбежными последствиями станут временная приостановка или даже закрытие компаний.