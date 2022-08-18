https://ria.ru/20220818/proisshestviya-1810350894.html

Прокуратура начала проверку после отравления детей в лагере во Владивостоке

Прокуратура начала проверку после отравления детей в лагере во Владивостоке - РИА Новости, 18.08.2022

Прокуратура начала проверку после отравления детей в лагере во Владивостоке

Двадцать четыре ребенка госпитализированы с признаками отравления из детского лагеря "Юнга" во Владивостоке, проводится проверка, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T06:04

2022-08-18T06:04

2022-08-18T07:15

происшествия

здоровье - общество

владивосток

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 18 авг – РИА Новости. Двадцать четыре ребенка госпитализированы с признаками отравления из детского лагеря "Юнга" во Владивостоке, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморского края.По данным ведомства, прокуратура Советского района Владивостока проверила информацию об отравлении детей, отдыхающих в детском лагере "Юнга"."Установлено, что по состоянию на 17 августа общее количество несовершеннолетних в лагере - 261, из них с признаками пищевого отравления во Владивостокскую клиническую больницу №2 госпитализированы 24 ребенка. На место выехали специалисты Роспотребнадзора, отобраны необходимые смывы и пробы, обработаны помещения пищеблока", - сообщил представитель ведомства, уточнив, что на место происшествия выехал прокурор Советского района Владивостока Максим Муравьев.В ведомстве уточнили, что проверят соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также в целом организацию отдыха детей."Корме того, на контроле прокуратуры находятся ход и результаты доследственной проверки, организованной органом предварительного расследования по данному факту. По результатам проверки, при наличии оснований, надзорное ведомство примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220813/poezd-1809343172.html

https://ria.ru/20220805/vladivostok-1807381209.html

владивосток

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происшествия, здоровье - общество, владивосток, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)